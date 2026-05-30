大龍市場沒特色？ 蔣萬安：海砂屋市場改建共構首例有亮點

大龍市場。（資料照）

台北市市場處黃宏光日前在議會坦言，大龍市場「確實沒什麼特色」，遭藍綠白議員批評，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（30）也至大龍市場探訪攤商。台北市長蔣萬安今出席活動表示，大龍市場當然有特色，最重要是海砂屋住宅及市場改建共構首例，飲食空間獨立，也調整閒置空攤的空間整併。蔣萬安說，有許多的計劃跟方案都在進行，希望能夠持續就台北市各個傳統市場，根據它的特色導入各項的活動，做空間的調整，整體全面地提升跟優化。

蔣萬安提到，對台北市整體的市場改建，市府做了非常多事。不管是2023年南門市場的重新開幕，2020年環南市場的啟用，以及南門市場、西寧市場、中繼市場以及中原市場等相關整修經驗。市府也確定拍板北投市場的改建，未來會銜接剛改造完的磺港溪步道，還有新北投溫泉，未來會成為一個新的觀光景點。

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蔣萬安接續說，大龍市場當然有它的特色。其實最重要它當初就是海砂屋住宅以及市場改建共構的首例，2019年正式啟用。它的飲食空間非常獨立，也就許多閒置的空攤進行整併，引入指標性的店家帶來人流。另一方面，也把閒置的空攤做一些調整，不單只是單純的販售，而是把它打造成共享廚房或是料理環境，所以未來可以引進包括很多健康飲食講座以及親子廚房等等，用活動來帶動更多的商機人流。

此外，他也表示，市府不只是導入電子支付，也希望成為社區的採購平台，所以有許多的計劃跟方案都在進行。希望能夠持續就台北市各個傳統市場，根據它的特色導入各項的活動，做空間的調整，整體全面地提升跟優化。

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