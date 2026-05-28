林昭印被爆「外框小姐不付錢」 詹凌瑀：連自己人都看不下去

詹凌瑀認為，林昭印這條最致命的不是錢，而是白營自己人出來捅的，綠營還不用出手，民眾黨內部就有人先忍不住、自己把刀遞出來了。（資料照）

民眾黨中央委員林昭印26日被週刊爆出擔任桃園市黨部主委期間曾受招待上酒店，不僅「框小姐出場」還想賴帳，遭民眾黨暫停桃園市議員中壢選區的提名。媒體人詹凌瑀對此表示，這條最致命的不是錢，而是捅出來的是白營自己人。

詹凌瑀指出，週刊爆料中央委員林昭印和副秘書長黃成峻，兩年多前給企業老闆咼昇華請去桃園喝花酒，但被請客不丟臉。丟臉的是林昭印一聲不吭，自己「外框」一個小姐出場，8000元沒付就拍拍屁股走人。後續咼昇華追這條追了10個月，最後是告狀到書長周榆修那邊，林才掏錢。

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詹凌瑀提到：「連請客的金主都嫌他，撂了一句『我從沒看過我朋友會框的』。連買單的人都覺得你噁心，你說這是什麼境界。」詹凌瑀表示，林昭印則聲稱自己被抹黑，那晚只是吃飯喝酒，詹無奈地說：「大哥，鏡週刊帳單跟截圖都攤在那了。吃飯喝酒會喝出一張小姐的外框費？你當大家沒進過社會喔。」

詹凌瑀認為，這條最致命的不是錢，而是白營自己人出來捅的，綠營還不用出手，民眾黨內部就有人先忍不住、自己把刀遞出來了。詹凌瑀指出，2023年民進黨林正鴻一被爆上酒店，當天請辭馬上准，乾淨俐落，但民眾黨外框小姐的、賴帳的，一個個不但沒事，還爬上黨中央坐進決策核心，周榆修出來只會念一句「一切以中評會為準」這種官腔講給鬼聽。

詹凌瑀強調，黃國昌22號才哭哭啼啼為退黨潮道歉，說讓大家擔心了，眼淚還沒乾，花酒帳單就送到，「一個成天把清廉、勤政、愛鄉土掛嘴邊，靠打別人貪腐起家的黨，自己的幹部上酒店帶小姐，連幾千塊都要賴，被追整整十個月」。

詹凌瑀直言：「這不是政敵潑髒水。是自己人受夠了，掀桌掀出來的。黃國昌，你要怎麼處理這位框小姐出場不付帳的中央委員呢？」

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