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    首頁 > 政治

    蔡英文偕賴瑞隆化身一日果農 親採玉荷包行動支持在地農產

    2026/05/28 08:55 記者葛祐豪／高雄報導
    蔡英文（中）應立委賴瑞隆（左）、邱議瑩（右）邀請，再度南下高雄展開農業深度參訪行程。（賴瑞隆提供）

    蔡英文（中）應立委賴瑞隆（左）、邱議瑩（右）邀請，再度南下高雄展開農業深度參訪行程。（賴瑞隆提供）

    前總統蔡英文昨（27）日應立委賴瑞隆、邱議瑩邀請再度南下高雄，展開農業深度參訪行程，在完成美濃食農教育體驗後，接續前往大樹，走進玉荷包果園，親自體驗採摘、摘粒、選果及裝箱流程，行動支持在地農產。

    賴瑞隆笑說，小英總統上次到高雄果嶺健行野餐，並到蚵仔寮採買海產後「意猶未盡」，這次從食農體驗、品茗到親採玉荷包，行程滿滿仍只是高雄農村魅力的一小部分；未來也歡迎小英總統再訪，從山林、客庄、原鄉到漁港，繼續感受最在地的熱情。

    在大樹農會總幹事歐幸娟導覽下，蔡英文一行走入果園體驗採摘玉荷包。面對結實纍纍的荔枝樹，不時停下腳步觀察果況，也頻頻與農民交流種植與產銷情形。隨後，她進一步體驗「摘粒」流程，並品嚐以玉荷包製成的特色咖啡，對農業創新留下深刻印象。

    蔡英文並參觀玉荷包選果作業，她表示，從採收到包裝，每個環節都非常講究，更能感受到農民朋友的辛苦與專業；「高雄擁有全台具代表性的農業品牌與優質農產品，盼更多人看見、品嚐」!

    邱議瑩表示，大樹玉荷包是高雄最具代表性的農產之一，不只品質好、風味佳，更凝聚農民長期耕耘的成果。

    賴瑞隆則指出，大樹是全國玉荷包荔枝生產重鎮，約在5月進入產季，一年僅有約兩週的珍稀賞味期，也希望透過「總統級的推廣」，讓更多人一起支持高雄在地農產。未來將持續攜手隊友協助農民拓展行銷通路、強化採收及採後處理能量、冷鏈物流與品牌包裝，並結合觀光與食農教育，讓高雄優質農產走向全台、邁向國際。

    眾人也邀請全國民眾一起支持在地農業，參與一年一度的「大樹鳳荔文化觀光季」，該活動自2003年舉辦至今，已成為具代表性的農業觀光盛事，今年將於5月30日至31日熱鬧登場，歡迎全台民眾來此品嚐最當季的玉荷包與鳳梨，體驗高雄的農村魅力。

    蔡英文（右）、賴瑞隆（中）、邱議瑩（左）一行走入果園，體驗採摘玉荷包。（賴瑞隆提供）

    蔡英文（右）、賴瑞隆（中）、邱議瑩（左）一行走入果園，體驗採摘玉荷包。（賴瑞隆提供）

    蔡英文（中）深入農村，與民眾話家常。（賴瑞隆提供）

    蔡英文（中）深入農村，與民眾話家常。（賴瑞隆提供）

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