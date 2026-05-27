金溥聰否認收到簡訊 馬以南：願到法院提證據釐清真相

前國安會秘書長金溥聰27日上廣播節目後受訪，談馬英九基金會財政紀律問題。（記者張嘉明攝）

馬辦家變越演越烈，馬英九基金會董事、三人調查小組發言人李德維透露馬英九大姐馬以南傳簡訊給金溥聰，但金否認收到訊息，不排除對李提告。不過，馬以南透過龍毓梅律師表示，「關於本人與金溥聰先生間近期有無傳送訊息甚至通話乙事，本人日後願意到法院提出證據協助釐清真相。」

對於馬以南的說法，目前金溥聰沒有進一步回應。

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李德維昨天公佈馬以南傳給金的訊息：「溥聰，站在家人保護弟弟的立場，如果你不停止傷害英九，我們立即準備向法院聲請馬英九的輔助宣告，並公開你對馬前總統的挾持與利用，比起司法、檢察來起訴審訊他幾年，不如宣告他有病，讓他可以真正退休、正常生活。這是不得已的辦法，雖然我們不願意宣告他的健康情況」。

對於是否收到簡訊，金溥聰今天接受前中廣董事長趙少康專訪表示，「我印象絕對沒有！」他為了要確定，特別把通聯記錄通通找出來，仔細檢查了兩遍都沒有，因為他和馬以南的通訊方式只有電話，他在很多年前跟她通過電話。他和馬以南沒有LINE、WhatsApp ，沒有Email等其他任何通訊方式。

金溥聰表示，因為他去查了以後沒有，所以就發聲明說沒有這回事。並同時跟李德維說明，李沒來向他查證，所以他要對李採取法律行動，「因為這篇文章裡面對我是非常嚴厲的指責」。

金溥聰表示，簡訊下面有一段寫：「德維兄，這個是發給金溥聰的，請你參考。」他質疑，誰寫的？李德維有責任出來告訴大家，「那到底誰傳給你的？你應該有責任要交代清楚」。否則他就平白地被李德維搞得這個昏頭昏腦。

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