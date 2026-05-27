改刪中選會媒宣費78萬元 王鴻薇：給游盈隆機會

中選會主委游盈隆。（記者王藝菘攝）

立法院內政委員會今審查中選會今年度預算，國民黨立委王鴻薇因不滿中選會媒體標案只給《民視》和《三立》，原本提案砍光中選會780萬元媒宣費，今改口稱願給予新任主委游盈隆機會，釋出極大善意，改為減列78萬元。

內政委員會今天邀請中央選舉委員會主任委員游盈隆等人列席報告業務概況，並審查115年度中央政府總預算案關於中央選舉委員會及所屬部分。在預算協商過程中，王鴻薇原提案將中選會「媒體政策及業務宣導費」所列780萬元預算全數減列，隨後修正提案改為減列78萬元。

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王鴻薇批評，中選會媒宣費過度集中在三立新聞、民視等少數媒體，非常不合理，但現在主委新上任，加上今年有九合一選舉，且勢必會有全國性公投，所以她改減列78萬元，她願意給主委機會，已經釋出極大、極大、極大善意；游盈隆也同意此項刪減。

除王鴻薇所提減列案外，其餘一般行政預算全數照列，選舉業務預算併案凍結50萬元，地方選舉委員會行政業務凍結10萬元。中選會整體預算合計被減列78萬元、凍結60萬，待中選會提出相關書面報告送交內政委員會後始得動支。

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