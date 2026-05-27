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    首頁 > 政治

    黃仁勳談AI生態系 徐閉：民進黨早有生態系概念

    2026/05/27 14:23 即時新聞／綜合報導
    台灣輝達27日於北投士林科學園區的總部預定地舉辦台灣員工大會，執行長黃仁勳向在場員工說明公司願景。（記者羅沛德攝）

    台灣輝達27日於北投士林科學園區的總部預定地舉辦台灣員工大會，執行長黃仁勳向在場員工說明公司願景。（記者羅沛德攝）

    輝達執行長黃仁勳今（27日）在台灣總部預定地召開台灣員工大會，預計台灣總部將在2030年啟用，談話中多次提及台灣AI生態系、全球產業生態系。對此，網紅徐閉直言，「民進黨一直都有這個概念、執政方向也是，一個好的執政黨對國家的規劃向來是全面的，然後再區分為細部執行」。

    黃仁勳談及台灣總部設計理念，還說明AI的重要性及未來發展，他還說，很堅持公司必須「透明」，輝達之所以必須透明，是因為輝達是一家平台公司，光是輝達自己知道該怎麼做是不夠的，更重要的是整個生態系都必須知道該怎麼做。

    徐閉今日發文指出，我們最近經常聽到生態系，其實生態系一開始是植物生態學的概念，沈伯洋說的都市生態系是1980年代誕生的概念，商業或產業上的生態系概念則是 1990 年代的產物。

    這些都不是什麼新概念，而是台灣有太多沉溺在大中華主義的親中政客，根本沒有跟著世界現代化，所以我們現在才聽到。

    徐閉坦言，她以前做本地化就經常看到產業分析文件在用生態系統ecosystem這個詞彙。民進黨一直都有這個概念、執政方向也是，一個好的執政黨對國家的規劃向來是全面的，然後再區分為細部執行。最後嘆說，「選民的腦被洗成抖音片段，是最嚴重的國安危機」。

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    黃仁勳：台灣總部2030年啟用！喊話員工：總部這麼美「你還要WFH嗎」

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