北士科變電所被蔣萬安拖1年 沈伯洋：沒想到5年後台北只想到自己

民進黨立委吳思瑤（右）、民進黨台北市長參選人沈伯洋。（記者王藝菘攝）

輝達即將入駐北士科，用電情形引起各界關心，蔣市府卻拖延台電所提「文林變電所」方案迄今一年，市長蔣萬安26日才在總質詢時稱，會在輝達總部完工前，蓋好臨時變電所。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今在立院受訪時說，若有那麼多公司要進來，臨時變電所怎麼會足夠？很明顯的蔣萬安沒有想到5年後、10年後的台北，想的只有現在的自己。

沈伯洋指出，一般民眾對用電不一定熟悉，就像水庫跟水管一樣，今天在討論的是水管有沒有接到家裡，蔣萬安、國民黨卻在講，水庫的水夠不夠、降雨量夠不夠。以昨天來說，天氣相當炎熱，但台電的備轉容量率是21.7％左右，是10年前的10倍，若這叫錯誤的能源政策，10幾年前國民黨執政的能源政策叫什麼能源政策？

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「根本不是能源不足的問題，能源很足夠！」沈伯洋強調，如果今天蔣市府能按照台電的方案來做文林變電所能提供的不只是兩百萬伏安，甚至可以到五百萬伏安，這絕對夠用；若蔣只打算設置臨時變電所，它不但不夠，更無法達成科技生態系的聚落，若有那麼多公司要進來，臨時變電所怎麼會足夠？

他質疑，台北市政府現在已經拖了一年台電所提方案，蓋變電所是需要時間的，那到底有沒有辦法趕得上時程、趕得上招商，現在全部都是一個大問號，請問蔣萬安市政的願景和規劃到底在哪裡？若連這樣的一個願景都沒有辦法提供，很明顯的蔣萬安沒有想到5年後、10年後的台北，想的只有現在的自己。

民進黨立委吳思瑤補充，民進黨歡迎輝達進駐，供電的問題變電所就一定得設，蔣萬安現在解決燃眉之急臨時抱佛腳聲稱要在2年內來完工，這叫做臨時變電所，並非一個負責任有願景的市長要提出的方案；再者，他們操作的缺電、能源無限上綱，要把蔣萬安的甩鍋、擺爛跟無能轉移到中央。

民進黨台北市長參選人沈伯洋。（記者王藝菘攝）

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