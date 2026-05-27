3800億打造18項少子化措施 政院：估2770萬人次受惠

總統府今天上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會。（記者田裕華攝）

總統賴清德今（27日）拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施。行政院秘書長張惇涵說明，這是參考國際經驗，經過財政評估的完整均衡配套措施，估計一年新增2050億元預算，總計將挹注3800億元協助，而受惠人次疊加後估有2770萬人次受惠，盼各政黨及國人全力支持。

總統府今天上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴總統率領府院團隊向國人說明，政府因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向。

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張惇涵表示，根據聯合國的統計，全球已經有四分之一的國家與地區，進入了人口減少的狀況。東亞鄰近的主要國家也呈現出超低生育率的趨勢，台灣同樣面臨困難的挑戰，必須正視少子化的原因，尤其是年輕世代正面臨經濟與生活的負擔，在家庭與職場中拉扯，在環境壓力之下重塑價值觀。

張惇涵表示，執政團隊面對挑戰，克服難關，行政團隊在經過了數個月的縝密的討論，正式向國人報告台灣人口對策新戰略家庭支持篇，從安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓等5個面向，提出18項方案。

張惇涵進一步說明，這18項方案是參考國際經驗，經過財政評估，完整均衡配套措施的安心家庭支持方案，初步估計將增加2050億元預算，總計將投入近3800億元，由於各項福利方案可疊加計算，預計可以協助2770萬人次。

張惇涵強調，這18項方案不只落實從賴院長到賴總統的施政目標，也落實了賴總統競選期間所提出的政策願景，不只是0到22歲的全程支持，更是從三明治世代到Z世代的全程支撐，希望達到雙親照顧更平等、勞資關係更平衡的目標，也希望超越政黨及全體國人能全力支持。

行政院秘書長張惇涵今在總統府記者會，說明因應少子化的十八項政策措施。（記者田裕華攝）

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