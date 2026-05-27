拚明年上路！婚育家庭1次減免3種稅 三明治世代有望減壓

婚育家庭所得稅會再減免。（圖由行政院提供）

總統賴清德今（27日）拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施。行政院秘書長張惇涵宣布，婚育家庭1次減免3種稅，家中有孩子且只有1戶自住房屋的家庭，行政院將修法授權地方政府，減免房屋稅和地價稅這2種稅，最低可以到零到免稅，而所得稅也會再減免。

總統府今天上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴總統率領府院團隊向國人說明，政府因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向，並公布18項措施，涵蓋安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓5大面向。

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關於居住減壓的部分，張惇涵表示，第17項方案是婚育家庭再減稅，1次減免3種稅。家中有孩子且只有1戶自住房屋的家庭，行政院會推動修法，授權地方政府減免房屋稅和地價稅等兩種稅，最低可以到零到免稅，所得稅也會再減免。

張惇涵說，現行未滿6歲幼兒學前特別扣除額、以及扶養70歲以上長者免稅額增加50%的政策，都會繼續實施。再額外加碼，未成年子女免稅額增加50%，只要有扶養1名未成年子女，每名免稅額從減除10.1萬元提高到15.15萬元。

張惇涵舉例說明，透過1個簡單的計算方式，若家中有1個未滿6歲的小孩，就可以先享有幼兒學前特別扣除額15萬元，增加這次擴大加碼的免稅額15.15萬元；如果家中還有1名70歲以上的長者需要照顧、受到扶養，就再加15.15萬元免稅額。

張惇涵並強調，政府幫三明治世代減壓、減輕負擔，這3項減稅措施將會提出修法，希望在明年報稅時就可以上路實施。

家中有孩子且只有1戶自住房屋的家庭，行政院將修法授權地方政府，減免房屋稅和地價稅這2種稅，最低可以到零到免稅。（圖由行政院提供）

行政院秘書長張惇涵。（記者田裕華攝）

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