友善職場升級！育兒假雙親合計120天 彈性工時方案「2選1」

育嬰假升級政策。（圖由行政院提供）

總統賴清德今（27日）拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施。行政院秘書長張惇涵說明，育兒假從3歲延長為6歲，可用「天」為單位來請，從30天增加到60天，雙親合計可請120天，且「二選一」可申請彈性上下班、或是減少1小時工時。

總統府今天上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴總統率領府院團隊向國人說明，政府因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向，並公布18項措施，涵蓋安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓5大面向。

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關於友善職場面向，張惇涵盤點，第14項方案是育嬰假升級為育兒假，不只育兒假從3歲延長為6歲，現在可以用「天」為單位來請，育兒假也會從30天增加到60天，雙親合計可以請120天。同時政府也會補助企業職代津貼，讓爸媽請假、公司准假都可以減壓減負擔。

張惇涵表示，第15項方案，彈性減工時延伸到12歲。未來家裡有12歲以下孩子的家長，可透過勞資合議申請彈性上下班、或者減少1小時工時，2選1。特別是減工時還可以領全薪，這1小時的薪水政府幫忙出。企業要請職代，政府也會補助。彈性或減工時2選1，讓家長不會在家庭跟職場裡面辛苦的2選1。

至於第16項方案，張惇涵指出，政府會補助企業職代以及替代人力成本。首先是不分企業規模，若因員工婚假、陪產假、育兒假、減工時等短期原因，政府會定額補助職代人力津貼，每人每天800元。第二，200人以下的公司若因員工請產假、育嬰留停等長期因素，政府也會定額補貼每名2萬元的替代人力訓練成本，「政府要支持家庭，也要支持支持家庭的企業。」

彈性減工時政策。（圖由行政院提供）

總統府今天上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會。（記者田裕華攝）

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