讚同賴清德18項少子化新措施 蘇巧慧：續推照顧市民政見

蘇巧慧說，總統宣布的18項措施代表政府照顧家庭的決心，未來她會繼續和中央地方一起協力，提出成為市民後盾的政見。（蘇巧慧辦公室提供）

總統賴清德今（27）日召開「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，公布18項措施。民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧表示認同，她也說，自己在國會推動許多育兒友善政策，參選700多天以來也接續提出「六大福利政見」、「四大青年支持方案」、「三大家庭照顧政見」、「三大毛小孩政見」等，希望照顧各年齡層與族群，讓政府成為市民的後盾。

蘇巧慧指出，賴清德日前召集多位縣市長候選人、黨籍立委討論福利政策，會議中的多項訴求都能充分整合成國家具體措施，包含新生兒每胎10萬、0至18歲成長津貼5千元、育兒留職停薪延長，學貸利息補貼、育嬰假升級為育兒假以及為育兒家庭減稅等，貼近育兒家庭的需求。

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蘇巧慧說，總統宣布的18項措施代表政府照顧家庭的決心，未來她會繼續和中央地方一起協力，提出成為市民後盾的政見，讓政府用近年的經濟成果照顧民眾，盼爭取市民支持。

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