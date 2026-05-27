高虹安市府自誇滿意度亮眼 曾資程轟：市民感受是「原地空轉城」

新竹市長高虹安。（資料照）

近日高虹安市府大動作公布最新施政滿意度調查，舉凡醫療、消防、社福到經濟振興，各項數據動輒衝破7成、8成，甚至突破9成，企圖營造新竹市已成全台治理典範的假象。新竹市議員曾資程酸說，「問題是如果市政真的如此亮眼，為何《遠見雜誌》縣市長施政調查中，新竹市在八大面向的表現，除了經濟與就業外，幾乎不是倒數第一、就是倒數第二？」

市府表示，對於各類機構公布的民調結果皆予以充分尊重。在該媒體雜誌的縣市長施政調查八大面向中，平均滿意度增幅名列本島非六都13縣市第2，顯示市民對市政推動的支持。任何民調是檢視施政成效、精進政策的參考，市府團隊會持續傾聽市民聲音，針對各界關心議題持續檢討、優化與精進。

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曾資程今日於臉書粉專發文指出，《遠見雜誌》公布的縣市長施政調查顯示，在八大面向表現中，新竹市整體滿意度僅58.3％，只贏花蓮縣。這樣的巨大落差，恐怕不是一句「不同民調有不同結果」就能帶過。

曾資程直言，許多新竹市民最直接的感受，不是「安居科技城」，而是「原地空轉城」。過去這幾年，新竹市重大建設進度緩慢、甚至全面停滯，包括總圖書館工程延宕、市政中心遷建始終停留在紙上談兵、台大醫院湳雅院區進度不明、污水下水道接管率提升有限，交通壅塞依舊未見改善，以及學區與高中量能不足的問題持續惡化。

曾資程指出，「諷刺的是對高虹安最嚴厲批評的人，很多其實曾是她自己陣營的同志與部屬。」前民眾黨中配立委李貞秀曾公開痛批高虹安是「民眾黨的罪人」，質疑其在黨內只顧私利、打壓同志，甚至爆料她在鴻海內部會議「根本是站在旁邊講不上話的人」。

曾資程說，新竹市前文化局長錢康明離職後更是不留情面，直接揭露高虹安身邊的「好朋友」干政，警告「遲早會出事」，並直言豪宅、豪車爭議「只是開始」。當昔日戰友與親信接連倒戈、提出嚴厲指控，這已非單純的藍綠政治攻防，而是高虹安的領導能力與治理風格出現根本性的問題。

曾資程認為，從過去在資策會帶職進修的論文爭議，到目前仍在法院審理中的立法院助理費涉貪案，再到入住豪宅、搭乘豪車等引發社會惡感的特權風波，外界看到的，始終是一位更擅長經營個人形象與政治聲量，卻無法真正沉下心面對城市治理的人。

曾資程說，相關案件目前仍在司法程序中，社會自應尊重司法調查與法院判決，但政治責任與社會觀感，市民同樣會檢驗。民調可以自己編、新聞稿可以自己寫，但市民每天面對的交通、教育、建設與生活品質，卻不會說謊。4年過去，新竹市民心中其實都有一把尺。

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