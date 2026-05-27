縣市長滿意度連年低盪 高虹安「還是倒數」只贏徐榛蔚

有媒體雜誌公布2026年縣市長施政民調，新竹市連年倒數，今年高虹安（右）的施政民調6都加離島仍是倒數第3，只贏徐榛蔚和宜蘭縣。（資料照，記者洪美秀攝）

遠見雜誌今天公布2026年各縣市長施政滿意度調查結果，市議員陳建名發文提到，新竹市長高虹安在非六都13縣市名列第11，若加上六都和離島縣市，是倒數第3，且不滿意度超過3成，只贏過徐榛蔚，高虹安結束停職、回鍋市府終於擺脫墊底，但每次市府自己公布的滿意度民調結果都跟媒體雜誌差距十萬八千里，「高傲的斐陶斐」要做到誠實自然、虛心面對選民、甚至面對自己，真是談何容易？

市府表示，對於各類機構公布的民調結果皆予以充分尊重。在該媒體雜誌的縣市長施政調查八大面向中，平均滿意度增幅名列本島非六都13縣市第2，顯示市民對市政推動的支持。任何民調是檢視施政成效、精進政策的參考，市府團隊會持續傾聽市民聲音，針對各界關心議題持續檢討、優化與精進。

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陳建名說，高虹安當市長，市府自己做的各項施政滿意度民調，當然很容易用「自己感到舒服的問法」，作出「自己感到舒服的結果」，然後藉由媒體、網路散播。但客觀的，能反映現實的民調結果，呈現的是市民對於高執政3年毫無建樹，對市政毫無願景擘劃、柏油路面破損、草比人高、以及自身爭議不斷這種種的反感與不信任。

他身為新竹市議員，對這幾年來城市發展的停滯，甚至退步，實在感到痛心。從事公共事務服務工作，他跟大家的期待都一樣：城市繁榮發展、人民安居樂業，希望竹市很快迎來重開機的一天，不要再被幾個人拖累了城市的百年榮景。

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