「聲請不代表有病」黃帝穎：李德維唸的簡訊明顯謬誤

律師黃帝穎。（資料照）

馬辦家變越演越烈，前國安會秘書長金溥聰日前召開記者會，談及前總統馬英九時一度哽咽。馬英九基金會董事、三人調查小組發言人李德維昨受訪表示，他不要用「鱷魚的眼淚」來形容，但真正要哽咽的應該是馬家人，其他人的哽咽都是片面、沒意義的。對此，律師黃帝穎表示，李德維唸馬以南簡訊內容有二大法律謬誤，扭曲輔助宣告，且搞錯馬英九的身分是證人或被害人。

黃帝穎在臉書PO文表示，李德維在節目上稱，馬以南傳給金溥聰訊息提到「站在家人保護弟弟的立場，如果你不停止傷害英九，我們立即準備向法院聲請馬英九的輔助宣告，並公開你對馬前總統的挾持與利用。比起司法檢察來起訴審訊他幾年，不如宣告他有病」。金溥聰嚴正駁斥未曾收到此訊息，並就李德維未查證的言論提告，暫且不論李德維唸的馬以南訊息從何而來，就訊息內容明顯有扭曲輔助宣告及馬英九證人或被害人身分等二大法律謬誤。

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馬以南聲請輔助宣告 馬英九拒絕協同

黃帝穎指出，馬英九錄影自證語言及書寫能力，更聲明未同意馬以南，所以馬以南無法提出馬英九的精神鑑定，聲請輔助宣告很可能被裁定駁回，可見李德維唸的簡訊明顯謬誤，不是聲請輔助宣告就生效，更不是被聲請就代表有病，家事事件法規定監護宣告及輔助宣告，法院審理依據鑑定，該鑑定應有精神科專科醫師或具精神科經驗之醫師參與並出具書面報告，馬以南對馬英九聲請輔助宣告，就必須提出精神科醫師鑑定書面報告，但馬英九已拒絕協同，台北地院有前例，今年在類似馬英九案的輔助宣告聲請，因被聲請輔助宣告人拒絕精神鑑定，也具狀表明駁回聲請意思，法院裁定駁回輔助宣告聲請。

黃帝穎續指，馬英九基金會日前大動作記者會，金溥聰出示蕭旭岑拿錢照片，卻沒有入帳紀錄，狠打臉蕭聲稱「沒碰錢」說詞；馬英九基金會委任律師更指出，財團法人成員在外收受捐款，卻未依規定入帳，反而自行挪用或自行處分，就有構成刑法上背信或公益侵占的嫌疑，不論馬英九是否被輔助宣告，都不影響馬英九基金會遭侵占背信的刑事偵查，就算馬被裁定輔助宣告，也如同限制行為能力的未成年人見聞犯罪的作證一樣，還是可以證人身分作證基金會遭背信及侵占的被害歷程。

黃帝穎直言，李德維唸的簡訊搞錯馬英九的證人或被害人身分，更扭曲輔助宣告的法律效果。

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