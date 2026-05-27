帥到學生不敢翹課 成大光電系藏男神

成大超帥教授吳品頡。（圖擷自成大教科中心影片）

「聽說成大光電系有位超帥教授，帥到學生都捨不得翹課？」國立成功大學科教中心上架最新影片，帶大家直擊光電科學與工程學系教授吳品頡，不只明星臉引發學生熱議，更是近年學術圈備受矚目的年輕學者。

吳品頡近年獲獎無數，不僅獲美國史丹佛大學評選為「全球前2%頂尖科學家」，更一口氣拿下國科會「吳大猷先生紀念獎」、「李國鼎研究獎」以及「有庠科技論文獎」等多項重要學術榮譽，堪稱顏值與實力兼具。

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影片中除了介紹研究內容，還特別街訪光電系學生，學生大方分享「真的很帥」、「上課很有魅力」，甚至還好奇教授平常怎麼保養皮膚，意外成為影片另類亮點。

談到給學生的建議，吳品頡認為，現在資訊取得方便，學生對科技領域或科系有興趣時，第一步當然可以先上網搜尋，但更重要的是親自接觸與體驗。他表示，科技進步速度很快，很多真正前沿的東西，未必能完全從網路上理解，一定要實際走進現場、親眼看看，才能真正感受到科技的魅力。

而吳品頡投入研究的「超穎材料（Metamaterials）」更被視為科技前線領域，像是讓手機鏡頭變得更薄、更輕，甚至透過搖桿控制光波方向等技術，都與相關研究有關，充滿未來感。

影片也曝光他的電磁學課堂與實驗室日常，除了各種高科技設備外，網友最有共鳴的，莫過於實驗室裡每台電腦、防潮箱上面幾乎都擺著1包「乖乖」，展現台灣工程實驗室特有的「科技玄學」，讓不少人笑稱「這才是真正的核心技術！」

主持團隊訪問時感受吳品頡魅力也是笑得燦爛。（圖擷自成大教科中心影片）

實驗室的「乖乖」亦成亮點。（圖擷自成大教科中心影片）

吳品頡教授示範操作實驗室儀器設備。（圖擷自成大教科中心影片）

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