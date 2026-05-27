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    首頁 > 政治

    若歐洲人眼見國民黨兩岸「雙標」 謝志偉：肯定想到普廷侵烏藉口

    2026/05/27 08:52 即時新聞／綜合報導
    謝志偉表示，挺台歐洲人若是看到蕭旭岑繼鄭麗文之後去中國把「和平」和「民族認同」綁在一起，卻對中共頻頻以武力威脅台灣、破壞台海和平之舉未置一詞，一定會聯想到過去普廷侵略烏克蘭的藉口。（資料照）

    謝志偉表示，挺台歐洲人若是看到蕭旭岑繼鄭麗文之後去中國把「和平」和「民族認同」綁在一起，卻對中共頻頻以武力威脅台灣、破壞台海和平之舉未置一詞，一定會聯想到過去普廷侵略烏克蘭的藉口。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文訪中後呼應「北京敘事」，與中國一搭一唱，駐歐盟大使謝志偉26日在臉書發文提到，那些力挺台灣的歐洲政界人士與學者看到國民黨正副主席的「雙標」作為，肯定會聯想到俄羅斯總統普廷侵略烏克蘭的藉口。

    謝志偉提到，歐洲議會全會甫在5月20日通過「有關第八十一屆聯合國大會之建議」決議案，並重申「支持台灣有意義參與國際組織，並關切台海及南海情勢，反對以武力或脅迫片面改變台海現狀。」，而重點就在於「反對以武力或脅迫片面改變台海現狀」。

    謝志偉表示，近期那些和他交談、力挺台灣的歐洲人若是看到蕭旭岑繼鄭麗文之後去中國把「和平」和「民族認同」綁在一起，卻對中共頻頻以武力威脅台灣、破壞台海和平之舉未置一詞，一定會聯想到過去普廷侵略烏克蘭的藉口。

    謝志偉也語帶雙關地諷刺：「這些歐洲人若懂得中文或中文夠好的話，鄭蕭到中國之言行說不定也會令他們聯想到布爾塞爾那些大幅度整修中的街道巷弄－都封（瘋）了！」

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