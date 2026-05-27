中國AI人才遭「鎖國令」管制 吳靜怡：北京正式進入科技戒嚴

媒體人吳靜怡。（圖擷取自臉書）

有外媒報導中國科技業實施戒嚴，「鎖國令」升級！北京限制阿里、DeepSeek人才出境，從晶片戰打到人才邊控！對此，媒體人吳靜怡表示，中國用冷戰思維管理最需要自由度的AI工程師，經營的不確定性大增，勢必導致海外資本對中國AI概念股的估值全面下修，這正是台灣的優勢與機會，如今，台股已經正式超越英國、印度，一躍全球第5大股市！台灣民主、經濟自由是基石，國家路線穩健，才能確保在未來AI世代，無可取代！

吳靜怡在臉書PO文表示，根據《彭博》（Bloomberg）的最新震撼報導，北京政府對科技業的管控已經正式跨越紅線，將原本僅限於國企、涉密官員的「出境限制」（邊控）與「護照集中管理」措施，全面擴展至阿里巴巴、DeepSeek等私人營運的科技巨頭。這些AI頂尖科學家、新創創辦人與研發主管，現在出國前必須獲得官方批准，中國科技業正在經歷一場無聲的「行政戒嚴」！是一個破天荒的結構性轉變，北京政府已正式將私人企業的AI工程師，列為等同於核武科學家的「國家級戰略資產」。

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吳靜怡指出，北京不只管晶片、不只管資本、不只管公司併購，現在連「人」都要管，美國用出口管制防止技術流向中國；北京則用出境審批，把中國自己的頂尖AI人才鎖在境內，這就是極權體制下的科技競賽邏輯，當它無法完全信任市場，就控制企業；當它無法完全信任企業，就控制資本；當它無法完全信任資本，就控制人才；最後，連人的移動自由，都變成國安問題。

吳靜怡續指，當特定的一群人拿著台灣政黨的頭銜喊著「一個中國」，這也代表他們未來支持我們台灣科技業被併入獨裁的政權，把台灣鎖進中國科技戒嚴的牢籠被中國邊境管制，讓整個台灣先進科技走向極端封鎖且注定倒退的紅色供應鏈。

吳靜怡直言，中國用冷戰思維管理最需要自由度的AI工程師，經營的不確定性大增，勢必導致海外資本對中國AI概念股的估值全面下修，這正是台灣的優勢與機會，如今，台股已經正式超越英國、印度，一躍全球第5大股市！台灣民主、經濟自由是基石，國家路線穩健，才能確保在未來AI世代，無可取代！

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