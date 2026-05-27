少子化大禮包！家有國小童「減工時不扣薪」 育嬰留停津貼升級6+3、月領破4萬

總統賴清德520就職兩週年拋出少子化對策，今將進一步宣布細節。（資料照）

賴清德總統520宣布就職2週年宣布推出少子化對策，今將進一步拍板並對外公布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施。據了解，為了解決雙薪家庭的育兒痛點，政府將推動「彈性減工時」從3歲擴大至12歲，每日減1小時工時「不減薪」，另雙薪請滿6個月育嬰留停津貼後，可各再請領3個月，合計最高18個月、預估超過4萬元。

為了解決雙薪父母最頭痛的接送問題，據悉，政府將大幅放寬「彈性上下班或減工時」的適用年齡，從現行的0至3歲，一口氣延長到12歲國小畢業前。未來勞工每日可減少1小時工時且「不減薪」，企業因此增加的薪水成本，由政府全額補助，鼓勵友善育兒。

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在經濟支持方面，育嬰留停津貼將升級為「6+3」方案，依照現行規範，父母可各請領最長6個月津貼，發放平均月投保薪資的8成。據透露，未來雙親各自領滿6個月津貼後，可再各多領3個月，2人合計最高18個月；新制也提高投保薪資上限，津貼補助可超過4萬元。

針對突發性的短期照顧需求，現行的「彈性育嬰假」也升級為「育兒假」，適用年齡由現行的未滿3歲，全面放寬至學齡前（0至6歲）幼兒皆可適用，雙親都可按日申請，請假天數也從30倍增到60日，2人合計120日，增加彈性照顧孩子的空間。

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