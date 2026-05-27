出售4300萬商辦又開直播募款千萬 四叉貓諷柯文哲：愛裝窮又貪婪

民眾黨前主席柯文哲用選舉補助款買商辦，就位在林森南路上，昨遭爆已經脫手。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲前年遭爆用選舉補助款買下台北市中正區商辦，近日又被爆該處商辦已悄悄「脫手」，但2年下來大約賺二百萬元卻從未供黨團使用。網紅四叉貓昨深夜再發文質疑，柯文哲在4月上旬就賣掉商辦拿到超過4千萬，但4月底又開直播募款1000萬元，讓他諷刺「真是愛裝窮又貪婪！」他也質疑柯過去宣稱要給民眾黨使用，最終民眾黨連一天都沒用到就被賣掉了。

柯文哲2024年8月被爆料花4300萬購買商辦，時值政治獻金假帳風波，他公開道歉並宣示交由民眾黨使用。近日該處商辦被爆已在上月初悄悄「脫手」，加上租金收入，2年大約賺二百萬元，但從未供黨團使用。民眾黨對此稱此為柯個人事務，「無需配合惡意炒作」。

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四叉貓在臉書發文指出，「中國航運大樓的樓上剛好住著一位我的ㄆ友，根據他的證詞：柯文哲是在2024年4至5的某週日去看過商辦然後才決定買的，陳佩琪在2026年3至4月時，有去一趟中國航運大樓，表示想要賣掉商辦，所以我這陣子沒事就查一下實價登錄，結果今天被我抓到賣掉了！」

四叉貓表示，柯文哲在2026年4月10日賣掉商辦拿到4380萬元，並在2026年4月28日開直播募款1000萬元，讓他質疑「上個月滿手現金還要募款，陳佩琪有臉說他們只剩爛命兩條？這對夫妻真是愛裝窮又貪婪！」

四叉貓質疑，柯文哲過去被抓到拿著原本說好要捐出去的補助款買商辦，說出了經典名言：「登記在我名下監督力道更大」，且當天多次更改說法，原本說是個人辦公室，後來才改口說要當作「民眾黨國會辦公室」使用。結果到了最後，民眾黨一天都沒使用到就賣掉了。

四叉貓也諷刺，2024年的陳智菡聲稱，「中央黨部非常小沒辦法好好開會，這個商辦就是為了民眾黨而規劃的」。到了2026年陳智菡則說，「柯文哲個人事務，無關他人，無須配合惡意炒作」。前後說詞改變，也讓四叉貓質疑「說好為了民眾黨規劃的商辦，過了兩年就變成個人事務了……」。

四叉貓也指出，2024年5月10日購買商辦花了4300萬元，2026年4月10日賣掉商辦獲得4380萬元，每月靠商辦收取的租金為5萬1450元。

四叉貓提到，買下柯文哲商辦的叫做「航偉開發股份有限公司」，是柯文哲商辦的隔壁鄰居，也是中國航運旗下的子公司，，而這棟商辦大樓就叫做中國航運大樓。

四叉貓也酸，「我不太確定是不是柯文哲帶賽，柯文哲買的三樓每坪88.2萬元，買完被爆料之後那棟房價就跌了」，「隔壁鄰居『航偉開發（三樓之二）』慢了7個月才買，每坪只要75.5萬元」。

黃國昌與柯文哲4月28日開直播對支持者說明「民眾黨的下一步」，宣布又要啟動募款計畫，目標1000萬，遭大批網友酸爆。（圖翻攝自黃國昌YT）

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