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    首頁 > 政治

    英國在台辦事處代表包瓊郁造訪盧秀燕 盼交流無人機產業

    2026/05/26 23:17 記者蘇孟娟／台中報導
    英國在台辦事處代表包瓊郁造訪盧秀燕。（市府提供）

    英國在台辦事處代表包瓊郁造訪盧秀燕。（市府提供）

    英國在台辦事處代表包瓊郁拜訪台中，台中市長盧秀燕指出，台中身為台灣重要的精密機械與半導體產業聚落，與英國在航太科技與高等教育的合作上一直備受重視，是雙邊經貿互動的核心領域之一；包瓊郁則說，期望未來英國中小企業能與台中無人機等產業有更多密切合作。

    包瓊郁昨（25日）再次到訪台中，因英國以英式下午茶聞名於世，盧秀燕特別安排中式茶席，以茶香、茶點款待，推薦台中的梨山茶招待來賓。

    盧秀燕說，台中與英國在教育、文化等面向過去互動頻繁，台中身為台灣重要的精密機械與半導體產業聚落，雙方在航太科技與高等教育的合作上一直備受重視，是雙邊經貿互動的核心領域之一。

    包瓊郁則指出，期望未來英國中小企業能與台中無人機等產業有更多密切合作，也希望除經貿科技以外，也能以歷史、文化來建立與台灣人民的連結；此次拜訪盧秀燕討論台中與英國各項交流議題，盼持續與台中市進一步推動雙方攜手合作。

    秘書處表示，訪團此行也參訪了綠空鐵道、宮原眼科，對於台中的深厚人文底蘊印象深刻。包瓊郁上任1年多以來，經常走訪全台各地，迄今已造訪超過19縣市。

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