鄭麗君：推動「都市林」強化韌性 國家級計畫明年上路

鄭麗君。（資料照）

為因應總統賴清德推動「都市林」提升為國家級的調適計畫，行政院副院長鄭麗君已召開首次「國家都市林推動委員會」，指示9月提出6項核心行動計畫，年底前綜整為國家級計畫報院核定，明年正式啟動。

賴總統日前在總統府國家氣候變遷對策委員會會議中，宣布要將國土綠蔭視為國家級韌性基礎建設，推動「都市林」提升為國家級的調適計畫。行政院為此成立「國家都市林推動委員會」，由鄭麗君擔任召集人，環境部、內政部及農業部部會首長擔任副召集人，並於環境部氣候變遷署設專案辦公室，下有資料與智慧管理組、適地適種及專業養護組、地景生態組、循環經濟組、全民參與組、森活健康組6個分組。

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行政院今天透過新聞稿表示，鄭麗君昨天召開首次會議時表示，國家首次將種樹植林提升為行政院跨部會合作的國家級氣候調適工作，意義重大，而環境部所報告的「氣候調適綠蔭倍增計畫」草案，融入創新治理思維，藉由整合中央氣候數據、空間圖資、正確種樹資料庫等資訊，打破點狀治理，扭轉過去各自為政而忽略生態保護的工程建設，建立循證治理及法規調適，並促進與地方政府協力合作，共同建構韌性綠網。

鄭麗君說，請各主責部會在今年9月前提報分組行動計畫，展開社會討論，廣納專家學者、NGO、企業與地方社區的聲音，在年底前綜整為國家級計畫報院核定，明年正式啟動。

總統府資政、國家都市林推動委員會民間委員吳晟等人會中建議，氣候調適綠蔭倍增計畫範圍應納入全國海岸、平原、鄉鎮各級道路、應制定公共植栽專法、設立專責機構，計畫目標應提升到生態環境的營造、維護生態多樣性等。鄭麗君請則環境部將委員所提出的意見與建議，納入總體行動計畫，進行修正。

鄭麗君今天也主持「中央災害防救會報第53次會議」，會中指示在中央災害防救委員會下設「AI導入災防專案會議」，並持續優化「空間情報小組」機制，更具制度化應用空間資訊，強化災防多元圖資串接及整合平台，強化整體災防韌性科技運用。

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