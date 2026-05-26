卓榮泰稱提高毒駕刑罰 蔣萬安認同：北市已強化攔查勤務

台北市長蔣萬安表示，市警局已針對毒駕強化各項攔查作業。（記者田裕華攝）

近期多地發生毒駕事件引起社會關注，行政院長卓榮泰今（26）日指出，提高刑罰是社會大眾共同的要求，已責請法務部等部會共同研究；台北市長蔣萬安表示，他同意提高刑罰嚴懲毒駕，並說「從源頭緝毒會比禁止學駕照更好」，市警局已針對毒駕強化各項攔查作業。

行政院長卓榮泰今早對毒駕議題表示，提高刑罰是社會大眾共同的要求，已責請法務部等部會共同研究，如何在所有刑罰衡平性的原則下，務必要提高各種刑罰，從源頭、行為稽查、到犯罪之後的各種刑罰，全面做更嚴厲的檢討。

請繼續往下閱讀...

民進黨台北市長參選人沈伯洋早上受訪說，毒駕要能夠抓得到，重點在於臨檢，需要大量警力做臨檢，但台北市警力是否足夠，市府應去思考怎麼去讓警察不要有過多的行政負擔。

蔣萬安下午到市議會進行市政總質詢，被問到毒駕議題時表示，從源頭緝毒會比禁止學駕照更好，台北市警局目前也針對毒駕來強化各項的攔查作業，包括可疑的駕駛人、車輛，同時也針對高發地區攔截點來進行加派勤務，同時也持續機動性的調整執行地點，他也同意卓院長所說要來研議提高刑罰嚴懲毒駕的作為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法