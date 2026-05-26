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    首頁 > 政治

    Energy vs. Electricity 沈伯洋、蔣萬安論戰

    2026/05/26 15:11 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安受訪說，沒有Energy（能源）怎麼有穩定的Electricity（電力）?（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安受訪說，沒有Energy（能源）怎麼有穩定的Electricity（電力）?（記者田裕華攝）

    輝達27日將在北士科T17、T18基地舉行總部專案啟動儀式，北士科的用電議題受到關注，而輝達（Nvidia）執行長黃仁勳受訪也提到台灣需要更多能源；民進黨台北市長參選人沈伯洋今（26）早受訪表示，黃仁勳提到的是Energy（能源）不是Electricity（電力），北士科問題核心在於輸配電與城市治理，而非缺電問題。台北市長蔣萬安則說，沒有Energy（能源）怎麼有穩定的Electricity（電力）；沒有正確的能源政策，怎麼會有充足穩定的電力供應？

    沈伯洋日前受訪提到北士科的用電問題，被質疑到他的能源立場，蔣萬安也說，根本的問題在於國家整體的能源政策。黃仁勳受訪說「We need more energy because Taiwan's manufacturing growth is so strong」。

    沈伯洋上午出席台灣客社活動受訪時表示，檢討能源政策跟檢討變電所是兩件事情。他說，黃仁勳提到的是Energy（能源）不是Electricity（電力），而北士科問題核心在於輸配電與城市治理，而非缺電問題。台電一直提出各式各樣的方案，但北市府卻一直拖。

    蔣萬安今天下午到市議會進行市政總質詢前受訪，對沈伯洋的解釋回應說，沒有Energy（能源）怎麼有穩定的Electricity（電力），沒有正確的能源政策，怎麼會有充足穩定的電力供應？

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