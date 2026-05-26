藍營「和平繁榮之鏈」綠委林俊憲轟偷換第一島鏈

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國安局長蔡明彥昨（25日）表示，川習會過程中，國安局於網路上蒐報近百組異常帳號，傳散逾9千則爭議訊息。對此，立委林俊憲表示，這群在地協力者的核心論述只有「一中框架才能帶來台海和平」與「美國對台軍售才是台海亂源」兩個，真正試圖改變台海現狀的從來都是中共，不過到底誰在幫中共包裝這套論述？非常值得注意。

林俊憲今日於臉書發文將時間軸往前拉，質疑自從鄭麗文接任國民黨主席後，她的主張其實和中共的敘事架構一模一樣，講白了就是幫中共把原本無聊的政治語言，包裝成比較聽得懂的版本。

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林俊憲直言，針對鄭麗文最近在國際專訪中，拋出新概念「和平繁榮之鏈」，宣稱台灣不應該是衝突前線，而是成為中國、日韓、東南亞之間的交流節點。這說得好聽，其實是對「第一島鏈」偷換概念。台灣之所以重要，正是因為身處第一島鏈，也是位處民主陣營圍堵威權擴張的關鍵防線，只要大家慢慢接受「節點」這個溫和的設定，台灣作為戰略要衝的重要性就會被稀釋掉。

對於鄭麗文下個月訪美，名義上是探討「台海和平常態化」，林俊憲則提醒，大家別以為她是要安撫黨內的親美派。對中共來說，只要台灣持續取得美國軍售，就代表防衛能力在提升，因此北京自然會把「軍售危害和平」當成核心論述。

林俊憲批評，鄭麗文先是拋出「和平繁榮之鏈」的概念，又高喊「台海和平」，實際上對美方傳遞的訊號，仍然是質疑台美軍事合作的必要性，更是迎合北京的戰略敘事架構。

林俊憲警告，在地緣政治的餐桌上，如果我們不能讓自己夠強壯、夠難咬，最後的下場就是成為別人的盤中飧。

林俊憲無奈地說，建議那些幻想靠「節點」換取和平的人，先去翻翻歷史書，看看那些自願放棄防衛意志的國家，最後都變成了什麼樣的下場。

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中國天安門廣場。（歐新社）

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