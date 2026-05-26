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    首頁 > 政治

    法國會友台小組主席獲頒睦誼外交獎章 誓持續為台法友誼努力

    2026/05/26 14:42 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍（右）25日頒贈「睦誼外交獎章」給法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛（中），外交部次長吳志中（左）到場見證。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍（右）25日頒贈「睦誼外交獎章」給法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛（中），外交部次長吳志中（左）到場見證。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍昨（25）日頒贈「睦誼外交獎章」給法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛（Marie-Noëlle Battistel），向她長年支持台灣、促進台法關係，表達最誠摯的敬意與感謝。帕媞斯黛致詞表示，這枚獎章代表一份責任，未來將持續為台法友誼努力。

    帕媞斯黛致詞時感性表示，她曾5度造訪台灣，親眼見證台灣這片土地的多元與獨特，也深刻感受到台灣人民的慷慨與活力。她也欽佩台灣面對挑戰時所展現的韌性，以及對自由民主價值的堅持。

    帕媞斯黛也特別感謝外交部次長吳志中，在擔任駐法大使期間帶著她認識台灣、愛上台灣。她以堅定且真摯的語氣表示，這枚獎章代表一份責任，未來將持續為台法友誼努力。

    林佳龍表示，帕媞斯黛加入法國國民議會友台小組已超過10年，長年在法國國民議會為台灣奔走。她不僅積極邀請議員同僚支持各項友台議案，也多次連署致函世界衛生組織（WHO），支持台灣有意義參與國際組織；同時，她也在各種公開場合關切中國對台灣的打壓，更經常透過社群媒體為台灣發聲。

    林佳龍指出，如今台法關係更加緊密，法國政府多次公開支持台灣參與國際事務，也定期派遣軍艦通過台海，並透過公開聲明強調台海和平穩定的重要性。這些成果的背後，都有帕媞斯黛長年穿梭奔走的身影。林佳龍再次感謝帕媞斯黛長年以來的付出，「睦誼外交獎章」是帕媞斯黛卓越貢獻的最佳見證。

    外交部長林佳龍25日頒贈「睦誼外交獎章」給法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛（Marie-Noëlle Battistel）。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍25日頒贈「睦誼外交獎章」給法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛（Marie-Noëlle Battistel）。（圖擷取自林佳龍臉書）

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