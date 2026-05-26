20多個客家團體集結 推薦民進黨8縣市長戰將

台灣客社26日舉行台灣北部縣市長候選人客家聯合推薦記者會。（記者羅沛德攝）

距離2026九合一大選倒數半年，台灣客社等20多個客家團體今（26日）集結，聯合推薦民進黨8位縣市長參選人。中央研究院院士廖運範指出，非民進黨執政的地方縣市出現很多荒腔走板情事，呼籲客家鄉親支持熱愛台灣的參選人治理地方，以協助中央政府繼續前進。

台灣客社等團體今天盛大召開記者會，包括推薦台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧、基隆市長參選人童子瑋、桃園市長參選人黃世杰、新竹市長參選人莊競程、苗栗縣長參選人陳品安、宜蘭縣長參選人林國漳、南投縣長參選人温世政。

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蘇巧慧表示，她長期重視客家文化的傳承和發揚，新北市等散居型客家庄在文化傳承上面臨挑戰，已向客家委員會爭取客家幣擴大補助至散居地區，並希望透過「跨域創新」的方式，將客家文化融入在時尚設計、文化旅遊、影音創作、餐飲研發等產業活動，深入民眾生活各個層面。

温世政預告，他未來規劃透過開辦客家文化節發揚飲食文化，將客家幣引入當地餐廳，對於青年流失加碼青年住宅與創業基金，輔導國姓與埔里等客庄露營區合法經營。

沈伯洋指出，台北市擁有逾40萬客家人口，政府聘雇應優先錄用具客語認證者，以建立實質誘因。沈提到，從羅斯福路一直到通化街，這是台北市重要的客家歷史廊帶，可透過特定語言使用形成經濟商圈誘因，結合社區共照中心做為客語傳承據點。

黃世杰說，桃園市政府過去爭取的世界客家博覽會預算，演變為公關公司標案競爭，導致與地方社團和文化傳承脫節。他未來將落實資源於在地社團的日常傳承，並改善桃園南區客家庄托育資源區域分布不均等基礎建設。

陳品安不諱言，苗栗縣政府財政相對匱乏，亟需中央政府的協助與發展。未來將藉由中央支持的「桃竹苗大矽谷計畫」翻轉地方科技產業，包括興建公立醫院醫療大樓，以及西濱高架化等大型交通建設。

參選苗栗市長的民進黨立委林月琴則強調，苗栗市面臨人口外流與高齡化問題，未來希望將軟體與高科技產業引進苗栗市，並透過完善的交通與長照政策支持留鄉青年，讓子女不需跨縣市通勤，在社區與長輩共同生活。

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