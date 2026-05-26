黃光芹開撕！黃國昌昔上館長直播聽到「上海那個」臉僵畫面被挖出

館長突然轉向黃國昌說：「欸老師你上次跟我講那件事情.....」然後用手比出「OK手勢」。（取自館長YT頻道）

資深媒體人黃光芹近日公開與民眾黨主席黃國昌撕破臉。她昨日發文大爆料，表示先前「沉默3秒鐘」事件爆發後，就警覺自己與黃國昌的媒體關係可能走到盡頭了。她今日又在臉書發文，痛批網紅「館長」陳之漢紅統化，民眾黨卻抱他抱得更緊，黃國昌更時常找來館長幫他站台。對此，也有網友挖出館長過去與黃國昌同框直播畫面，當時館長突然和黃國昌說：「欸老師，你上次跟我講的那件事情，上海那個。」然後比出「OK」手勢，黃國昌則是臉色突然變凝重，僅回答「喔」、「好」。

黃國昌先前受邀上黃光芹節目時曾當面問她「從我剛剛跟您對話的過程中，你覺得我像是一個，會接受老共在我們的政黨裡面，安排不分區立委的政黨領導人嗎？」結果黃光芹並沒有回答，而是沉默地看著他眨了眨眼，相關畫面在網路上瘋傳，並被許多媒體報導。

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黃光芹近日砲火連連，批評黃國昌「緊抱館長」行為。她今日更批，館長粉與民眾黨的支持者高度重疊，館長與黃國昌焦不離孟、孟不離焦，已不是一句「大家交朋友」可唬弄。相對地，黨主席放任紅統路線入侵，令民眾黨「館長化」，昭然若揭。昔日兩人反紅媒，今日兩人不反紅統，不令人覺得諷刺？「不管兩人是獨、是統，支持者都亦步亦趨，也是一絕。」

有網友近日也在Threads發文，挖出過去黃國昌與館長同框直播「漢我遊新北」節目畫面，只見兩人坐在車上閒聊時，館長突然轉向黃國昌說：「欸老師你上次跟我講那件事情.....」然後用手比出「OK手勢」，黃國昌則是淡淡說了一句：「喔。」館長又接著說：「上海那個，什麼的。反正等選舉嘛，看怎麼樣，好不好。」黃國昌則再次簡短回應：「好。」

下方網友紛紛留言表示：「上海什麼的是什麼的？」、「黃的表情真的超級尷尬」、「然後俗辣趕快轉移話題聊晚餐」、「怎不大聲說出來」、「那個表情耐人尋味」、「上海到底有什麼？」

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