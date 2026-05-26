新竹市立棒球場封閉近4年 莊競程：努力讓職棒重回新竹

新竹市立棒球場封閉近4年，民進黨新竹市長參選人莊競程（右）接受媒體人黃暐瀚（左）的專訪時提到，若當選市長，會努力讓職棒重回新竹。（照片取自莊競程社群粉專）

民進黨新竹市長參選人莊競程今天接受媒體人黃暐瀚的廣播節目專訪時，對新竹市立棒球場已封閉近4年的情形，莊競程提到，他不是建蓋棒球場的專家，但當選市長後，會啟動專業團隊評估儘速啟用球場，並透過職棒會長蔡其昌的協助，與球團商議，目標就是，全力讓職棒，重回新竹。

莊競程在廣播節目也回應為什麼「台中立委」會轉戰「新竹市長」？他說，投入政壇前（台中第五選區立委，2020贏沈智慧），原本的工作是在新竹交大教書（台大醫學工程博士），在新竹待過6年，這次接獲總統賴總統徵召，他就已將戶籍遷回新竹且住在新竹，要為年底的選舉打拚。出身田徑選手的他說，田徑教會他的事：「不挑對手、專注準備好自己，在場上就可以全力以赴」，且「輸在起跑點不是輸，贏在終點才是贏。」他將提出交通、教育、社福、文化等政見。

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針對封閉近4年的新竹棒球場，莊競程說，他不是建蓋棒球場的專家，如果當選市長，會啟動專業團隊評估儘速啟用球場，並透過職棒會長蔡其昌的協助，與球團商議，目標就是，全力讓職棒，重回新竹。

對於新竹市長高虹安的「誣告案」遭判6個月刑期不得易科罰金，會不會影響她參選？或由藍白立委直接在立院修法解套？莊競程說他不在意，不管最後對手是誰？他的目標是爭取市民的認同。對他來說，專注準備好政策、把城市願景與方向準備好，只要方向對了、地基打穩，新竹一定可以越來越好。

新竹市立棒球場封閉近4年，民進黨新竹市長參選人莊競程接受媒體人黃暐瀚的專訪時提到，若當選市長，會努力讓職棒重回新竹。（資料照）

新竹市立棒球場封閉近4年，民進黨新竹市長參選人莊競程接受媒體人黃暐瀚的專訪時提到，若當選市長，會努力讓職棒重回新竹。（資料照）

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