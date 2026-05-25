金溥聰出示蕭旭岑與台商手捧「百萬現金」合照 李德維：第一次看到

馬英九基金會風波持續延燒，三人小組成員、前國民黨立委李德維25日出面接受媒體訪問，對外釋疑。（記者羅沛德攝）

前總統馬英九委託人、前國安會秘書長金溥聰今召開記者會指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，不只多次未確實向馬交代行程；更秀出蕭自台商韓瑩煥手中接過100萬現金照，引發軒然大波。對此，馬辦調查小組成員李德維回應，照片他是第一次看到，但金流有掌握；並透露去年隨蕭赴中跑正當行程，也未查到王私收公款。

馬英九文教基金會今（25）召開記者會，前國安會秘書長金溥聰，基金會顧問廖繼斌、瀛睿律師事務所律師黃翊華，以及誠品會計師事務所台北所所長周志誠皆一同出席，公開全案財務爭議事證。金質疑，蕭、王兩人不只涉嫌隱瞞部分赴中行程，更不正當收受現金，違反財政紀律；基金會顧問更批李涉包庇，僭越董事會先「放砲」，稱他背叛父親及「恩公」馬英九。

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對此，李德維今（25）午接受媒體聯訪時表示，對於金溥聰秀出蕭旭岑和台商韓瑩煥交接大大疊現金的照片，他坦言「第一次看到」，而小組對於基金會相關指控知情也有掌握；關於用馬個人現金發年終一事，李強調相關大筆金流也有所掌握，重申只要經費沒有「一帳兩報」，那會計法律上就難以成立貪污等違反財政紀律的指控。

至於去年10月和蕭秘密赴中見宋濤，李坦承不諱、更解釋他是出席一年一度公開的「津台會」，且強調自己身為貴州人，過往的黔台會、雲台會、雲南活動等也會去，不只公開，理由也正當。

被問及王遭控挪用公款買機票爭議，李先是證實有調查，但他也質疑馬作為「老闆」，覺得經費支出有疑，大可不同意出差，甚至「扣她薪水、叫她還錢甚至開除她」，認為這屬於行政管理範疇，「跟財務紀律、貪污有什麼關係？」，表示未調查到王私收公款的紀錄。

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