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    首頁 > 政治

    挑戰山林前向蔡英文請益！沈伯洋PO合照談台北未來

    2026/05/25 17:05 記者董冠怡／台北報導
    民進黨台北市長參選人沈伯洋說，在挑戰山林前，先來向小英前總統請益，談談台北的未來。（取自沈伯洋臉書）

    民進黨台北市長參選人沈伯洋說，在挑戰山林前，先來向小英前總統請益，談談台北的未來。（取自沈伯洋臉書）

    民進黨籍台北市長參選人沈伯洋合影前總統蔡英文！沈伯洋表示，這次與小英前總統的交流中，讓他更加確信，規劃台北市政，不僅要能解決市民的日常痛點，更要能扛起首都的責任，成為台灣各城市的表率；市政規劃需具備「國家級」的視野，不管是政策的規劃，還是爬山的體能，都會繼續做好最扎實的準備。

    沈伯洋說，在挑戰山林前，先來向小英前總統請益，談談台北的未來，很多人習慣把「市政」與「國政」分開看，但他認為，兩者絕對無法脫鉤。台北作為首都，從社會安全網的建構、產業轉型到應對災害的城市韌性，每一個地方政策，都與國家戰略息息相關。

    沈伯洋指出，在這次的拜會中，彼此交流了許多政策推動的實務經驗，小英前總統也給了很多寶貴的建議，讓自己更加確信，規劃台北市政，不僅要能解決市民的日常痛點，更要能扛起首都的責任，成為台灣各城市的表率。

    沈伯洋說，未來的台北市政，必須跳脫單點的治理框架，市政規劃需具備「國家級」的視野。當台灣已經走向國際，台北更要準備好張開雙手，擁抱世界，成為一座真正為人設計的城市，「不管是政策的規劃，還是爬山的體能，我都會繼續做好最扎實的準備！」

    他也笑稱，「我知道大家一直在等這個合體，希望小英總統有喜歡我親手挑的這組登山杖，另外給樂樂和鳳梨妹帶禮物是很特別的（三色豆）起司塊，嘿嘿嘿！」小英也在脆留言，「謝謝你的三色豆，樂樂很喜歡！」

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