台商韓螢煥政治立場鮮明 曾喊維護「國家統一」

馬英九今日委任前國安會秘書長金溥聰等人召開記者會，公布前馬英九基金會執行長蕭旭岑與台商韓螢煥捧著大筆現金的照片。（記者王藝菘攝）

前國安會秘書長金溥聰指控，馬英九基金會前執行長蕭旭岑曾收了台商一筆錢沒有入帳紀錄，並公布蕭旭岑捧錢的照片，與蕭合影的台商是廈門台協會長韓螢煥。據了解，韓螢煥目前為台企聯會長候選人，其政治立場鮮明，去年曾於廈門台協活動上聲稱，「要堅守民族大義，維護國家統一與領土完整」。

廈門市台商協會去年成立屆滿33年，中共官方透過廈門台協的活動，邀請翁曉玲等7位國民黨立委赴中。韓螢煥當天致詞聲稱，廈門台商協會為「兩岸融合」共贏樹立生動範例，「我們信心滿懷，責任在肩」。

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韓螢煥當時稱，廈門市台商投資企業協會新一屆理事會將繼續發揮橋梁紐帶作用，團結帶領廣大台商台胞跟緊國家戰略，堅守民族大義，維護「國家統一」與「領土完整」，共同譜寫屬於廈門市台商投資企業協會和兩岸同胞的新篇章。

公開資料顯示，韓螢煥是台灣新竹人，為廈門東亞機械工業股份有限公司董事長、中國台企聯會長候選人、廈門台協會長，在中國福建經商逾30年；廈門東亞機械於2021年7月在深交所創業板上市。

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