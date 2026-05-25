財劃法修法讓高雄少194億元 高雄藍營嗆陳其邁極不公道

陳其邁指財劃法修法讓高雄減少194億元，高市議會國民黨團搬數字嗆邁。（記者王榮祥攝）

高雄市長陳其邁批評在野黨推動財劃法修法、害高雄短少194億元，高市議會國民黨團今天表示，115年度高雄市總預算追加減案，統籌分配稅款加補助及協助收入達1287億元，嗆陳其邁說法極不公道。

高市議員李雅靜表示，財劃法修法前，高雄拿到的統籌分配款最高為112年度的526億元，她根據高市府最新送交議會的「115年度總預算追加減案」，統籌分配稅款高達799億元，加上補助及協助收入488億元，兩者加總達1287億元。

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李雅靜進一步說明，相較於114年度統籌分配稅款520億元及補助與協助收入708億元（加總1228億元），115年度整體可支配財源不但沒減少，反而比114年度實質增加了59億元。

黨團幹事長許采蓁指出，以高雄市113年度統籌分配款加計補助及協助收入，比前一年短少了62億元，整體財源直接縮水，但114年不但統籌分配款增加81億元，補助及協助收入也暴增192億元，整體財源較113年度大幅增加273億元。

許采蓁說，這些數據清楚證明過去在財劃法中央與地方比例未調整的情況下，高雄市每年度可獲財源極度不穩定，呈現暴起暴落，讓地方施政充滿不確定性，推動修法不僅讓市政整體財源增加，更徹底解決地方財政不穩定的沉痾。

市議員陳美雅則點出，市府推動各項社會福利都需要穩健的財政做後盾，她舉例如果沒有這次財劃法修法所挹注的財政空間，市府哪來資源可以順利推動公私立國中小營養午餐免費？

陳美雅呼籲陳其邁，不應為選舉製造不實的政治口水，更應善用這筆實質增加的預算，專注於市政建設與市民福祉。

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