蘇巧慧「一句話」秀創意 認識民進黨新北隊「新世代」參選人

民進黨新北市長參選人蘇巧慧一句話創意自我介紹。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在臉書發布「一句話認識民進黨新北隊」企劃，致敬日本大選的電視台「創意標題」文案，串聯黨內36位新北市議員、議員參選人，用一句話做創意自我介紹；蘇巧慧說，這項企劃是團隊的青年幕僚發想，盼透過幽默方式打破政治人物給人的嚴肅刻板印象，讓選民輕鬆認識新世代的新北隊。

蘇巧慧先分享她與丈夫龍男的浪漫緣分，笑稱許多人看過專訪才知，她跟龍男當初相識的契機，竟然是因為在球場上被龍男投的球「K到」，才有牽手至今的緣分。

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她笑說，新北隊的每位成員都很有創意，許多人有「吃貨魂」，例如市議員張錦豪自稱是「冰淇淋殺手」，市議員卓冠廷因愛吃西瓜，被長輩笑稱「西瓜太郎」，市議員參選人羅文崇是滷肉飯的狂熱者，市議員張嘉玲是堅定的「香菜派」，市議員參選人高乃芸則是手搖飲一定喝「全糖」，展現生活感的一面。

新北隊成員也有多元跨界的「斜槓」實力，像市議員蘇錦雄在議會質詢結束後，會立刻到海邊mitafokod（撒網），市議員參選人陳俊諺因體格壯碩，曾被賴清德總統欽點為「板橋隊投手」，參選人陳韋任因開車技術一流，獲得「藤原拓韋」的稱號。

此外，市議員顏蔚慈與廖宜琨都是資深的日本歷史迷，曾任英文老師的市議員李倩萍「以前拿筆改英文，現在拿筆改預算」，市議員李宇翔自爆以前不僅留過長髮，還曾是熱血的搖滾樂手，市議員張維倩則是「被政治耽誤的甜點烘焙師」，而市議員參選人吳奕萱因身材嬌小，自封為「海拔最低候選人」。

蘇巧慧說，團隊挑戰用「一句話」，邀請民眾看見新北隊最真實的日常面貌，未來她與新北隊員會持續推出更多面向、照顧市民的具體政見，繼續帶著這份熱情與創意在基層團結打拚，一起為新北市帶來截然不同的新氣象。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今於臉書發布「一句話認識民進黨新北隊」企劃，讓民眾輕鬆認識黨內36位參選人。（圖擷取自「蘇巧慧」臉書）

民進黨新北隊參選人一句話創意自我介紹。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北隊參選人一句話創意自我介紹。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北隊參選人一句話創意自我介紹。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北隊參選人一句話創意自我介紹。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

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