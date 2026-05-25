「你講的會計法規我比你還懂！」廖繼斌開嗆聲援蕭、王旁聽民眾

自稱會計人的旁聽民眾今日於馬英九基金會記者會上，公開主張應給基金會前執行長蕭旭岑、王光慈說明。（記者陳治程攝）

馬英九委託人、前國安會秘書長金溥聰今召開記者會說明馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈涉嫌破壞財政紀律一事，槓上李德維為首的第三方調查小組。媒體提問期間，有自稱會計人的旁聽民眾質疑金擅開記者會揭露資訊不尊重董事會，強調應給蕭王說明，但隨遭基金會顧問廖繼斌回嗆「董事長不能開記者會？」並搶走麥克風，情緒相當憤怒。

馬英九文教基金會今（25）日上午召開記者會，針對該會前首席執行長蕭旭岑、執行長王光慈涉嫌違背信侵佔之事進行說明，除金溥聰，馬英九基金會顧問廖繼斌、瀛睿律師事務所黃翊華律師和誠品會計師事務所台北所所長周志誠一同出席，分向大眾說明全案事證。

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記者會媒體提問期間，有自稱「會計人」的旁聽民眾發表評論稱，通常會計的財務報表都是有憑證，收入、支出才能列帳，且有部分捐款人會願意透露名字，這類捐款進帳後，「或許就會放在我們一個組織裡面的，所謂的小金庫」。而這些錢到時也用在馬前總統、行政事務或年終獎金。他要求金溥聰等人要證實這些錢有進蕭王兩人口袋，有憑有證才能指控他們違反財政紀律。

他再質疑，根據「財團法人法」，董事會是執行機關、為財團法人單位的決策與治理機構，認為任何調查報告都應由董事會主導決議通過；單憑業外管理階層召開記者會逕行揭露，是無法取代董事會的法定權責及決策地位，以及內部查核程序，其難保資訊的完整和公正性。

金溥聰回應，他們目前的聲明都是在指他「涉嫌」，這也是馬前總統為何要「依法究辦」，強調把爭議交由法院釐清；然民眾也稱「也應該給蕭王說明的機會」，應該先循內控機制處理，程序才完整。

不待民眾發言完畢，顧問廖繼斌發怒稱，我們基金會都太客氣了，反問「董事長不能開記者會？」，強調他比民眾還懂會計法規，「馬總統沒有問題」，隨即起身走至民眾旁把麥克風搶走，結束這段意外的互嗆插曲。

馬英九基金會顧問廖繼斌公開與聲援蕭王、自稱「會計人」的旁聽民眾對嗆。（記者陳治程攝）

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