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    首頁 > 政治

    北市密室命案甩鍋賴清德 綠轟蔣萬安「草包」：安全指引全抄中央

    2026/05/25 13:55 記者陳昀／台北報導
    台北市議員簡舒培今天在民進黨發言人主持的《午青LIVE》直播批評，蔣萬安面對市政爭議，只會卸責推中央、創造新名詞來轉移焦點。（圖擷取自民進黨YouTube）

    台北市議員簡舒培今天在民進黨發言人主持的《午青LIVE》直播批評，蔣萬安面對市政爭議，只會卸責推中央、創造新名詞來轉移焦點。（圖擷取自民進黨YouTube）

    針對台北市密室逃脫鬧出人命，台北市政府日前點名總統賴清德、民進黨秘書長徐國勇為此負責。對此，台北市議員簡舒培今天在民進黨發言人主持的《午青LIVE》直播批評，蔣萬安面對市政爭議，只會卸責推中央、創造新名詞來轉移焦點，無能草包形象已被市民看破手腳。

    簡舒培指出，最早在4月議員參選人陳聖文就因體驗密室逃脫遭利器刺傷召開記者會，呼籲台北市政府做好相關檢查與規範，沒想到5月又發生密室逃脫事故，期間北市府竟毫無作為，從10日悲劇發生到14日當事人往生，北市府拖4天才召開府級會議，會後也沒展開全面稽查，直到爭議擴大才開始稽查，3天檢查30間，完全只是作秀過水，推說無法可罰卻又罰了104萬，簡直自我打臉。

    簡舒培痛斥，蔣萬安市政沒做好應認錯改進，沒想到蔣為了擺脫草包形象，竟開始罵議員、怪中央，企圖轉移焦點。但內政部消防署早在2017年就已函頒「互動情境體驗場所安全指導綱領」，針對相關場所訂定規範，包含場所緊急應變措施、密室與櫃檯要有緊急通話鈕、束縛人身道具要有緊急中斷解鎖措施等，如果北市府有依照中央訂定的綱領，悲劇就不會發生，無奈蔣萬安只會推中央。

    簡舒培指出，週末台北市政府發言人嚴厲批判中央，還宣稱台北市創全國之先訂定安全指引，但北市文化局的安全指引，就是把中央的安全指導綱領抄一遍，甚至連中央的名字都寫進去，竟就變成獨步全國。蔣面對市政出包，不是推中央就是創新名詞，先有鼠類偵防師，再來號稱獨步全國的安全指引，也只是抄中央。

    吳崢表示，蔣萬安近期將市政問題政治化，只會批鬥民進黨、台北市長參選人沈伯洋，萬事推中央，搞得市民人心惶惶，彷彿市長不在家。簡舒培說，早在寶林茶室案時，蔣萬安就將市府明顯錯誤推給中央，剴剴案、狼師案等也都推中央，就是為了轉移焦點，已被市民看破手腳。

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