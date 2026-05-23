柯文哲要黃國昌撐住！吳靜怡酸：不要演了啦

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

台灣民眾黨近期連續爆出地方基層出走潮，黨主席黃國昌昨（22日）發聲表示，這段時間因許多黨內的紛擾，讓大家擔心了，感到非常抱歉，並會持續檢討、改正。創黨主席柯文哲留言回「當家為難，辛苦你了」。對此媒體人吳靜怡酸說「不要演了啦！」貼文曝光引起起許多網友議論。

黃國昌昨晚間10時許於臉書發文稱「這段時間以來……雖然已經盡力，但仍未做到盡善盡美，作為黨主席，我難辭其咎，我會持續檢討、改正，不再讓各位擔憂」、「接下來的挑戰依然艱鉅、前路依舊難行，但我要請大家放心，台灣民眾黨和我不會放棄，也不曾想過要放棄」，柯文哲在底下留言回應「當家難為，辛苦你了，但是為了台灣民眾黨、為了台灣社會，請撐住繼續努力。」

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吳靜怡今日於Threads發文大酸，「這是『柯文哲』本人親自留言的嗎？不要演了啦！還什麼『請撐住』超噁爛。每個退黨的都是柯家軍啦！柯文哲被架空，無能。」

網友看到貼文後相繼留言，有人說「真的只有你說最對味！也最有資格，希望陳20不要出來叫叫叫」、「付薪水的老闆上線了，應付一下！」、「他們自己都說那個不是他本人了」。

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