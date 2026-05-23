預言沈伯洋得票40％起跳 黃暐瀚：綠市議員可能全部都上壘

民進黨立委沈伯洋參選台北市長，對上爭取連任的現任市長蔣萬安。資深媒體人黃暐瀚在政論節目稱，他認為沈伯洋會有40%的得票率起跳。（資料照）

民進黨徵召立委沈伯洋參選台北市長，對上爭取連任的現任市長蔣萬安。資深媒體人黃暐瀚在政論節目稱，他認為沈伯洋會有40%的得票率起跳，且25席民進黨市議員「很有可能全部都上壘」。

黃暐瀚21日在《鏡新聞》的政論節目中分析台北市長目前的選情，他表示沈伯洋是民進黨近幾年來相當優秀的選將，但台北市的選民結構確實是藍大於綠，近日沈的網路聲量雖然很高，但也還沒有到輾壓蔣萬安的程度。

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黃暐瀚也直言國民黨在進入戰鬥姿態後，接下來這半年只會有攻擊，不會有好話。雖然有些聲音說沈伯洋很草包，但沈伯洋侃侃而談，藍營選民才驚覺沈伯洋好像很有料，從頭到尾都沒有掌握對手的真正實力。

黃暐瀚表示，目前藍營在雙北應該都是領先的，不過這不代表最後結果，尤其目前新北領先的不明顯，而沈伯洋也才剛出線、還沒很多選民認識。

黃暐瀚分析，過去台北市在1對1選舉上，民進黨是沒有贏過的，「阿扁贏的那一次，還是3腳督」。不過黃暐瀚依然預言，沈伯洋會有40%的得票率起跳，然後50萬以上的得票，加上25席的民進黨市議員，他認為很有可能全部都上壘、全部都當選。

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