馬英九急證明自己沒失智 張育萌：全台看到國民黨大亂鬥

馬英九（前右）、金溥聰（後左）。（資料照）

馬英九基金會人事案持續延燒，甚至上演馬英九與妻子周美青、大姊馬以南切割的情節；而馬英九基金會也公佈馬英九最新影片，前國安會秘書長金溥聰以一問一答方式與馬英九對話。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，馬英九想要證明自己沒有失智，但全台灣看到的，卻是一場從董事會打到家族、從基金會鬥到客廳的國民黨大亂鬥。

張育萌在臉書PO文表示，國民黨最精采的政治攻防，不在立法院也不在選戰，在馬英九基金會，馬英九直接轟蕭旭岑「貪污犯」，再嗆大姐住內湖「沒有那麼親近」，馬英九昨天話講很重，直接點名蕭旭岑和王光慈「這些貪污犯」，千萬不要「企圖說我失智，做出一些不該做的事情！」馬英九回憶，近20年前提拔蕭旭岑，帶進總統府，「真的是沒有想到他們會出賣我到這個地步。」

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張育萌指出，事發經過，要拉回2月，馬英九和金溥聰，跟基金會員工私下討論。因為員工檢舉基金會的執行長蕭旭岑「涉嫌違反財政紀律」，2月底，基金會火速解職蕭旭岑，還公告說，未來蕭旭岑和王光慈，都不能代表基金會和馬英九的立場，3月27日，馬英九基金會召開董事會，在律師的見證下，馬英九請戴遐齡提供「蕭旭岑、王光慈違反財政紀律的相關事證」，還有會計師事務所報告，在場董事看過後，由薛香川、尹啟銘和李德維成立「三人專案小組」，來做調查報告，至此，前總統馬英九，和前員工蕭旭岑的大戰正式展開，馬英九指控蕭旭岑涉嫌背信侵占，蕭旭岑又暗示馬英九已經失智。

張育萌續指，前提講完了，時間快轉到這週二，馬英九基金會突然砲轟李德維，對要不要出席董事會「反覆無常、言而無信」，同時，還對調查小組下最後通牒，要求下週三如果交不出調查報告，就要開記者會，李德維超不爽，直接嗆協助處理的金溥聰「到底算哪位？以為還在當官？還要給人限期報告？」因為所謂的三人調查小組，既不是檢察官，也不是法官，就算要「調查」，基金會自己該提供的資料，都還沒有全部交出來；而且，小組約談的人員，也有人時間無法配合，又不能強制傳喚人家，不論是基金會董事或是三人小組都是「志工」，也不是領錢的官，「調查小組」直接砲轟基金會「罔顧事實，惡意批評調查工作，對調查小組是一種侮辱」。

張育萌分析，看到這邊，真的已經下巴掉到地上。這個「調查小組」是透過董事會成立的，結果竟然跟基金會對槓，馬英九基金會這齣戲至此已經有夠難看，結果，又跑出一條「支線任務」，5月初，李德維說，他跟馬英九通話結束後才過10多秒，馬英九就再次打來，兩次電話內容像是讀同一篇講稿，蕭旭岑早就暗示，馬英九「很多事都忘了」，昨天，馬英九的太太周美青直接發佈聲明稿，「本人身為馬英九先生之配偶，為使英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排，本人與包含馬以南女士在內之其他馬家親屬已有共識，委請馬以南女士擔任主要之執行者」，馬英九的大姐馬以南也聲明「家人希望他能真正退休，安享餘年」。

張育萌補充，峰迴路轉，馬英九昨天聲明，「配偶周美青」還有「大姐馬以南」發的聲明，事前沒給他看過，「對此深感錯愕與遺憾」，馬英九直接否定周美青和馬以南的想法，又鄭重宣告，絕不能由馬以南安排或執行他的醫療等個人事務，也不能由她代表馬家親屬發言，馬英九還嗆說，馬以南雖然是他大姐，但其實他們不太熟，他們住得很遠，馬英九住文山區，他姐住內湖，「頂多一個月碰一次面」，馬英九砲轟，蕭旭岑「在財務上，對我做了許多涉嫌刑法背信與侵占罪的事，讓我深感痛心疾首，難以釋懷，因此決心追究到底，查明真相移送法辦」，同時，馬英九直接嗆蕭旭岑是「貪污犯」，還說失智的議題都是「蕭旭岑的藉口」，因為馬英九自認狀況不錯、吃飯睡覺都很正常，昨天，馬英九特地拍影片，說明自己都還健康。影片還找了律師陪同，只是過程中，馬英九突然抬頭問律師「你是簡律師嗎？」律師冷靜地回答「我是黃律師。」

張育萌直言，從「誰涉嫌背信侵占」，一路連「誰有資格安排醫療照護」都被端上檯面，從董事會一路打到馬家客廳，馬英九想要證明自己沒有失智，但全台灣看到的，卻是一場從董事會打到家族、從基金會鬥到客廳的國民黨大亂鬥。

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