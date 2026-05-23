台中未把關狼教練遭糾正 議員怒盧秀燕「查無疏失」被監院打臉

台中爆棒球狼教練案，民進黨團要求行政究責。（記者蘇孟娟攝）

台中驚爆國小棒球狼教練染指數十名學童，因學校漏查該教練有猥褻前科，導致傷害擴大，引起嘩然，各界追究行政責任，但台中市長盧秀燕表示，已懲處學校，教育局「查無疏失」；結果監察院昨（22日）糾正教育局未善盡監督責任，台中市議會民進黨團痛斥盧秀燕「查無疏失」被監察院白紙黑字打臉。

對此，學校坦承疏失，台中市教育局指出，全面檢討、嚴格把關教育人員進用資格。

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台中棒球狼教練長期染指數十名學童，犯下90件強制猥褻等罪，因家長控訴才曝光，事後更被發現，該師狼教練有猥褻前科，學校渾然未覺，引起嘩然，民進黨台中市議會黨團當時強烈質疑盧市府只處罰基層，要求行政究責，教育局長蔣偉民自請處分，事後卻被發現盧秀燕根本未懲處。盧秀燕指出，沒有發現有延誤、未介入、包庇等疏失；監察院調查，認為教育局監督所屬學校辦理不適任人員通報及查詢顯有疏漏等，糾正學校及教育局。

民進黨團總召周永鴻指出，盧秀燕「查無疏失」被「監察院白紙黑字打臉」，這已經是盧市府教育局第三度被監察院糾正，不同案件、同一個局處反覆出包，已是系統性的管理失控，盧秀燕的管理模式就是看輿論風向決定要不要把局處長推出去當防火牆，燒得夠大就切割，沒燒到她就等風頭過了當沒發生過。

議員謝家宜及陳淑華諷，被監察院認證有疏失，「盧市長的查無疏失，是怎麼查的？」；議員江肇國也說，現在監察院都糾正了，「請問到底有沒有錯？」、「市長你還要堅持護短，無視這些孩子的傷害嗎？」。

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