「誰能代表馬英九？」 粉專揭藍營兩岸路線宮鬥全面白熱化

前總統馬英九。（資料照）

前總統馬英九的妻子周美青日前罕見發聲明，「為使馬英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排」，已委請馬英九大姊馬以南擔任執行者，必要時代表馬家人對外說明。馬英九昨卻大動作回應，稱該聲明未經過他同意。對此，粉專「聲量看政治」分析，馬英九再遇宮鬥大戲，著實國民黨兩岸路線的權力清算。

粉專「聲量看政治」在臉書PO文表示，從聲量變化來看，整起事件的起點可追溯至今年3月16日。當時馬英九基金會突然宣布，蕭旭岑、王光慈等人已於2月底完成離職交接，並強調兩人未來言行不能代表基金會與馬英九立場。這項聲明立刻引發政壇關注，也讓外界開始質疑，馬英九是否正在切割蕭旭岑主導的兩岸路線與政治操作。

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粉專指出，由於蕭旭岑長期被視為馬辦核心幕僚，同時也是國民黨親中交流與九二共識路線的重要推手，因此事件一爆發，本土派與泛綠陣營率先大量討論，認為這不只是人事調整，而是國民黨內部對親中路線出現裂痕的重要訊號，隨後，事件在3月底快速升溫。3月24日，蕭旭岑公開反擊，表示若遭持續抹黑，將捍衛到底；同時間，也有媒體報導指出，這波權力重整背後與金溥聰重新介入有關，甚至傳出有人利用「馬辦」名義在中國從事相關活動，引發馬英九不滿，決定整頓。3月27日，基金會更進一步成立三人調查小組，針對蕭旭岑與王光慈案調查財政紀律問題。

粉專續指，隨著事件持續擴大，聲量也從原本泛綠討論，轉變成藍營內部不得不全面回應的「內戰」。不少藍營支持者開始關注，究竟是誰正在掌控馬辦、誰又能代表馬英九的政治路線。整起事件因此不再只是外界看藍營笑話，而是國民黨內部自己也陷入權力與路線衝突，另一方面，泛紅與親中論述陣營雖然也同步跟進討論，但聲量始終未超過泛藍與泛綠。外界分析，原因在於馬英九、蕭旭岑長期都是中國熟悉且重要的國共交流窗口，若事件被炒得太大，反而等於承認國民黨內部對兩岸路線出現重大信任危機。因此相關論述多半採取觀望與帶風向模式，觀察未來究竟誰才是國民黨對中溝通的新代理人。

粉專分析，到了4月中旬，事件再度出現第二波高峰。馬英九基金會公開表示，蕭旭岑與王光慈涉及違反財政紀律，甚至提到有來源不明的台商捐款未入帳紀錄；馬英九本人也首度證實，今年1月就發現基金會存在重大財政問題，因此才找金溥聰商量處理方式，這讓事件性質進一步改變。原本的兩岸路線與權力之爭，開始轉向馬英九長年建立的「清廉、守法」政治形象保衛戰。由於馬英九親自將事件定調為財政紀律問題，等同把自己的政治人格與晚年聲望一併押上檯面。若後續查證屬實，將維持其支持者眼中的清廉形象；但若最終缺乏明確證據，也可能讓外界質疑，馬英九是否遭身邊勢力操控，甚至判斷能力出現問題。

粉專補充，而5月的最新發展，則讓整場風暴進一步升級。5月21日，馬英九表示將委託戴遐齡、律師、會計師與金溥聰召開記者會說明事件始末；隔天，周美青與馬以南卻發表聲明，希望妥善安排馬英九後續醫療照護與退休生活，甚至傳出家屬已向法院聲請「輔助宣告」。對此，馬英九則強烈反擊，稱相關聲明未經他同意，並否認外界失智傳聞，外界認為，事件發展至今，早已不只是蕭旭岑與馬辦之間的衝突，也不只是金溥聰重新介入的權力鬥爭，而是已經演變成「誰有資格代表馬英九」的政治正統之爭。

粉專直言，整起事件背後，其實反映三層危機同步崩解：包括馬英九晚年政治權威遭重新檢驗、蕭旭岑從核心代理人變成被切割對象，以及金溥聰重新回到戰場，象徵馬系舊勢力試圖奪回國民黨兩岸路線與馬辦話語權，隨著聲量不斷升高，也代表那個曾被包裝成「穩定、清廉、兩岸和平象徵」的馬英九，如今反而逐漸成為國民黨內部最難收拾的政治問題之一。

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