原本連任穩了......雲林東勢鄉長張健福宣布退選 地方政壇震驚

剛獲得黨內提名連任的東勢鄉長張健福，宣布礙於「排黑條款」限制，退出選戰，地方政壇為之震撼。（圖由張健福提供）

九合一選舉倒數半年，剛獲民進黨雲林縣黨部提名連任的東勢鄉長張健福昨（21）在臉書發文宣布「因法規限制下自行評估退出下屆選舉」，為地方政壇拋下震撼彈。今（22）日他受訪表示，未來雖然沒有參選身分，依然會繼續關心地方、陪伴鄉親打拚。

地方人士認為，東勢鄉長年選民結構藍大於綠，張健福執政期間深獲地方朝野好評，連任並無問題，甚至也無對手與其對壘，此次宣布退選為地方拋下震撼彈，以目前來看，泛綠陣營公所機要秘書林佑信、秘書許嵩靂、泛藍有鄉農會常務監事林當事都被點名，此次選戰，藍軍是否能夠重掌東勢鄉，仍是地方選舉備受注目焦點。

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56歲的張健福為土生土長的東勢鄉同安村人，早年從事餐飲業，因熱心地方事務及加入慈善團體後，受到前縣長蘇治芬賞識，擔任其地方秘書，2014年首度投入議員選舉就當選，雖上屆挑戰鄉長失利，但憑藉著地方蹲點經營，本屆順利當選東勢鄉長，也靠勤走基層，頗獲鄉民好評，一般認為連任並無困難。

張健福昨晚在臉書發文，指「因為法令規定，健福必須退出這次的選舉」，更向支持者道歉。張健福接受電訪時表示，30多年前因為年少犯了錯誤，而經過和律師盤點、討論後，自行評估可能因《公職人員選舉罷免法》俗稱「排黑條款」限制而喪失參選資格，因此忍痛宣布放棄此次連任。

張健福強調，不敢替自己找理由，也不敢為自己辯解，願意承擔，也接受法律給他的懲罰，這30多年來時時刻刻自我反省、努力打拚，就是想用認真來證明自己可以改變並回饋土地。

張健福指出，公所陸續推動鄉內國中小午餐費用減半，推動敬老禮金發放、新生兒津貼、鄰長為民服務費用加碼等，甚至完工的多功能老人文康活動中心也將啟用，甚希望有心為東勢鄉服務的人才可延續政策，未來如果地方上需要的話，也願意擔任鄉政顧問角色。

民進黨雲林縣黨部表示，張健福擔任議員、鄉長對於鄉內貢獻不遺餘力，對於此次退出選舉深表不捨，近期將再收集當地意見，找尋優秀人才為東勢打拚。

不過綠營人士透露，張健福是否確定因「排黑條款」而喪失參選資格尚未明確，是否還有轉圜餘地，仍有待選委會公告後才算數。

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