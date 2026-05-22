美對台軍售藏變數？賴中強籲國防自主：朝野合推二次軍購條例

台灣公民陣線執委賴中強今（22日）呼籲朝野應合作推動「第二次國防特別條例」，將先前被剔除的關鍵軍備項目重新納入，以強化國防韌性。（資料照）

外媒報導，美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao）指美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。台灣公民陣線執委賴中強今（22日）強調，國際情勢變動下自主國防更顯重要，呼籲朝野應合作推動「第二次國防特別條例」，將先前被剔除的關鍵軍備項目重新納入，以強化國防韌性。

針對美國對台軍售風波，台灣經濟民主連合智庫今天下午召開記者會。賴中強指出，立法院5月8日三讀通過第一次國防特別條例時，「國產（自製及委製）」與「商購」等項目遭剔除，內容涵蓋無人機與無人艇，這是是嚇阻共軍渡海登台不對稱作戰的關鍵裝備，也是避免前線官兵「肉身直接暴露於敵火下」的護身符。

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關於其他被刪減項目，賴中強進一步盤點，強弓飛彈可以攔截7萬公尺高的中國導彈，是台灣之盾最重要的骨幹。14條「軍備產能產線擴充」及籌購「通用彈藥」，可以將國軍的戰備存量從30天提高到120天。

賴中強指出，「AI輔助情報決策模組」及「部隊覺知套件（TAK）及台灣戰術網路（TTN）」，可以提升聯合情監偵指揮管制效能，以及基層部隊的戰場狀態感知能力，建立共同圖像。而台美共同研發採購，係我國與美國為確保區域安全之創新合作機制，有利台灣快速引進新興科技。

關於預算編列方式，賴中強評估，若採用2026年度追加預算，將面臨該年度總預算審查進度尚未完成；若改以2027年度總預算擴編，則可能觸及公共債務法舉債上限，沒有基礎可以提追加預算；若以2027年度擴大總預算規模提出，會卡到公共債務法年度舉債上限15%，排擠社福預算，時間上也緩不濟急。

因此，賴中強呼籲，由行政院提案、立法院通過「第二次國防特別條例」，將先前遭立院排除之5項軍備提升案納入規範，建立特別預算之法源，以利國軍於2027年8月1日解放軍建軍百年擴軍目標達成前，及時強化防衛韌性及不對稱戰力的建構。

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