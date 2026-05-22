美暫緩對台140億美元軍售？王定宇：藍白搞鬼讓中共得利

民進黨立委王定宇。（資料照）

外媒報導美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao）提及美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。對此，民進黨立委王定宇今（22日）還原聽證會談話脈絡，並澄清這屬於高雄的個人意見，有決定權的是美國戰爭部長及國務卿，而藍白一再搞鬼阻撓國防特別預算、讓中共解放軍得利，才是讓台灣蒙受不必要風險的原因。

針對高雄於美東時間19日出席參議院撥款委員會聽證會時的說法，王定宇今受訪說明，完整檢視聽證會脈絡，高雄雖表達因應美伊戰事不排除暫緩對台軍售，但被追問時也坦承自己並無決定權，該決定必須由美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）與戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）做出。

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王定宇評估，高雄認為美國對伊朗戰爭必須做好萬全的準備，不排除暫緩對台軍售，但也表達自己其實沒有決定權。而赫格塞斯先前已多次強調美軍彈藥非常充分，與高雄的說法存在落差，且魯比歐長期支持強化台灣防衛力量，因此美國政府是否已決定暫緩軍售仍有待判斷。

話鋒一轉，王定宇質疑，國民黨與民眾黨長期在立法院阻撓國防特別條例及相關預算編列，導致軍購時程拖延至「川習會」後，給予中國介入並影響美國決策的空間。

王定宇直言，任何在「川習會」後所形成的變數，對台灣而言都是沒有必要的風險：且這筆總額140億美元的軍售案，對台灣防禦戰力的跳躍式提升具有關鍵意義，政府將持續密切觀察局勢發展並與美方保持充分溝通。

王定宇並強調，「每天懷疑朋友幫不幫你，不如檢討自己，看看我們自己內部藍白到底在搞什麼鬼？為什麼要做出這種讓共產黨、讓解放軍得利，讓台灣蒙受沒必要的風險疑慮。」

美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）等人19日出席參院撥款委員會作證。（圖取自美國戰爭部官網）

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