中央夜市折扣補助獨漏基隆？ 童子瑋轟產發處「根本沒申請」

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天在臉書貼文指出，中央編列預算補助夜市活動，基隆市政府居然沒申請。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

經濟部商業發展署推出「來趣・踅市仔」活動，民眾可用200元換400元，在傳統市場、夜市與攤販集中區消費，協助攤商帶動買氣。基隆市長參選人童子瑋今天（22日）在臉書發文指出，他發覺基隆市竟未列入名單，進一步了解才知道，基隆市政府產業發展處（簡稱產發處）根本沒有提出申請，他抨擊這是嚴重失誤，呼籲市府儘速對外說明。

童子瑋表示，經濟部商業發展署推出「來趣・踅市仔」活動，本來是一件很好的事情，如果中央有提供資源，地方能主動申請，就能讓市場有折扣、觀光客走進來吃美食，也讓基層攤商增加生意。他說，對傳統市場與夜市來說，最重要的就是人潮，但這次名單竟然看不到基隆市，讓他非常不能理解。

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童子瑋指出，他後來進一步了解，才知道不是中央沒有補助基隆，而是基隆市政府產業發展處根本沒有提出申請。他認為，中央提供資源，地方政府卻沒有把握機會，讓基隆市場與夜市錯失帶動買氣的補助活動，這是不應該發生的行政疏失。

童子瑋說，前兩天他才談到基隆市仁愛市場2樓冷氣空調更新工程，為什麼市政府要努力改善環境，就是希望攤商生意更好，民眾也能逛得更舒服。他表示，經濟部願意大力補助超過1000萬元來支持市場改善硬體，但同樣是促進人潮、幫助攤商的活動，基隆市政府卻沒有主動申請中央的活動，這讓人無法接受。

童子瑋強調，基隆的仁愛市場、廟口夜市、成功市場、安樂市場，都是基隆人生活裡很重要的地方，也是外地朋友認識基隆小吃與城市觀光的重要入口。他說，基隆的觀光口碑，就是靠著許多努力擺攤的朋友一點一滴打下來，市政府的責任就是活絡商圈、發展觀光，把中央資源帶回基隆。

童子瑋要求，基隆市政府必須對外清楚說明，這次為什麼沒有申請「來趣・踅市仔」活動，基隆市政府產業發展處是否曾通知各市場、夜市與商圈組織，未來如果中央再有類似計畫，市府要如何避免基隆再次錯失。他說，這些都是很基本的事情，不應該以不知道或來不及，輕輕帶過。

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