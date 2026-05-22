藍白提案卓榮泰報告川習會後對策 綠：在野刪國防是最迫切危機

民進黨團書記長范雲。（資料照）

川習會落幕後，美國對台政策及軍售態度受外界關注。國民黨團、民眾黨團今天在立法院會提案，促請行政院長卓榮泰就「川習會後台美與兩岸局勢變局、國安戰略、外交困境、經貿衝擊等之因應對策」進行專案報告並備質詢。依據黨團共識，本案逕付二讀，交付協商。民進黨團書記長范雲表示，反對黨最近憂慮美國對台軍售會不會延遲，但在野黨正在大幅刪減各項重要的國防裝備，把國防部規畫2年的國防自主計畫連根拔起，這才是目前對台灣安全最迫切危機。她強調，「和平的唯一保證是實力，呼籲藍白全力支持把安全補回來」！

范雲指出，藍白要求行政院長率相關部會首長就川習會專案報告，這提案民進黨團當然不反對，雖然今年度總預算案至今未審完，但針對兩岸、國安議題想要深入討論，民進黨團的看法當然是越多越好。

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范雲表示，反對黨最近憂慮美國對台軍售會不會延遲，但目前對台灣安全最迫切危機，是在野黨正在大幅刪減各項重要的國防裝備，把國防部規畫2年的國防自主計畫連根拔起。這樣子的刪減結果不僅讓國內失望，連國際盟友也表達失望，據媒體報導，美國高級官員也表達「盼未通過的部分也能到位」。

藍白提案表示，「川習會」後美中台三方局勢的劇烈變動，對我造成的嚴重影響，行政院及相關部會首長有責任與義務向全體國人說明相關因應作為。建請院會作成決議，邀請行政院長應即率同相關部會首長就「川習會後台美與兩岸局勢變局、國安戰略、外交困境、經貿衝擊等之因應對策」進行專案報告並備質詢。

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