碳基科技被控「綠友友」喊告 藍委回擊不噤聲、徐巧芯再加碼

立院國民黨團昨召開「揭密綠能吃飽、無人機再撈通吃內幕」記者會。（資料照）

立法院國民黨團昨點名，無人機廠商碳基科技為民進黨人士高度介入的「綠友友」廠商，其取得政府標案的過程涉及圖利；不僅經濟部否認，碳基科技也發出聲明，揚言保留法律追訴權。對此，國民黨今（22日）表示，該業者採法律行動予以尊重，但任何單位不用想以訴訟讓立委噤聲；再加碼爆料，在特別條例未通過前自爆將改花特別預算、暗示再拿百億大單，質疑國內無人機廠商是否得先跟「綠友友」建立關係才能接到案子。

藍白主導三讀通過的「國防特別條例」，國民黨團昨天召開記者會指控，政府有圖利無人機廠商「綠友友」之嫌，並點名碳基科技董事長陳文宏曾任小英之友會總會長，公司股東包括洪耀南、執行長游沛文等人，該公司不但取得中科院1.5億元標案，又獲經濟部產發署4倍補助；不僅經濟部否認，碳基科技也發出聲明，指控與事實完全不符，且已嚴重損害公司商譽與全體員工名譽，揚言保留法律追訴權。

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面對碳基科技不排除提告，國民黨立委羅廷瑋、林沛祥、羅智強、徐巧芯、王鴻薇今天接受媒體聯訪。羅智強、林沛祥、王鴻薇指出，國家安全與國防戰備不應被綠營作為「綠油油大發財」的致富秘訣，昨天記者會所提出內容皆有憑有據，若業者採取法律行動，都尊重。作為在野黨當然有監督之責，對於業者回應感到遺憾，但不會因此停止監督與揭弊行動，將持續為納稅人把關，所以任何單位也不用想用所謂的訴訟方式，讓在野黨立委噤聲。

徐巧芯則加碼爆料，碳基拿到的是委製案，不是商購案，從國防特別條例文件就能看到該廠商的申請。陳文宏在2025年4月加入碳基；5月總統賴清德發布包含無人機的「信賴產業」；7月洪耀南成為獨董；8月碳基就宣布拿到銳鳶二型的無人機量產委製案，金額超過1.5億元； 12月碳基甚至說，銳鳶二型無人機「改花特別預算」，但當時國防特別條例根本還沒通過，就自己公開說，36架銳鳶二型的金額高達126億元，條例還沒在立法院通過，預算規模未定，就暗示自己再拿到中科院126億元甚至168億元的巨額委製案。

徐巧芯表示，碳基是老牌廠商，或許有能力做無人機，但現在他們質疑的是，如果沒有「綠友友」加入，是不是接不到政府的委製案？是不是國內無人機廠商都得先跟「綠友友」建立關係？國防部去年跟今年採購的無人機預算都超過100億元以上，但如果要把採購規模再拉高，那監督強度也要提高，他們不能容許特定政黨色彩的一群人，聚在一家無人機廠商裡得到這麼鉅額的委製案。

徐巧芯強調，希望商售和委製編列到年度預算，因為只有這樣才能好好監督，他們揭露碳基的事情，不是不讓碳基來參與任何國家標案，而是提醒社會大眾，如果「綠友友」產業就比較有好機會能得到標案，這是不公平的。

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