質疑蔡春綢成黑金人頭 王婉諭嘆黃國昌成自己過去最討厭的樣子

民眾黨黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨不分區立委蔡春綢遭質疑成胞弟蔡咏得黑金的「人頭立委」，時代力量日前揭露事件後，要求民眾黨主席黃國昌說明但未獲正面回應，對此，時力黨主席王婉諭今（22）指出，蔡春綢或許是認真的教育工作者，但點名黃國昌最清楚她絕非是海選加入的不分區立委，而是「她是蔡咏鍀的姊姊」，感嘆黃如今已成為自己過去「最討厭的樣子」。

王婉諭指出，黑金政治最可怕的毒害，在於它將人民手上的選票轉化為少數家族交換利益的工具。在正常民主體制中，選票是用來監督政府、公平分配資源；但在黑金政治肆虐下，選票成了金權動員的籌碼，公共資源變成私相授受的綁樁工具，更讓地方的選舉、生意、廟務、社團甚至治安，遭到特定勢力全面壟斷。這種環境會讓第一線基層心生恐懼，擔心說真話會被找麻煩、不配合就拿不到資源。

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王婉諭強調，民主的核心價值是讓人民不需要害怕有權有勢的人，而黑金政治正是摧毀這道防線的元兇。

王婉諭分析，在國民黨一黨獨大時期，黑金是透過派系、工程與暴力綁架地方的統治工具；民進黨當年雖靠著反對地方黑金威權而崛起，但在取得政權、為了追求更多選票後，卻也逐漸妥協，將部分黑金勢力包裝成「地方實力派」進行合作。如今，台灣民眾黨也走上這條不歸路。過去柯文哲只要看到選票就葷素不忌，從密會財團、收受妙天捐款到拜會角頭老大，甚至不惜將神聖的不分區席次當作與地方黑金合作的談判籌碼，蔡春綢正是這種扭曲邏輯下的產物。

王婉諭指出，民眾黨向黑金靠攏，或許換來鈔票與短期選票，卻是以整個政黨道德底線全面崩盤為代價。當蔡氏家族在地方爆出嚴重的違法濫權與暴力事件時，昔日高舉反黑金、反特權大旗的黃國昌竟然一聲不吭、視而不見，彷彿過去的種種堅持都只是拿來攻擊政敵的選舉口號。這就是為什麼，第三勢力不能為了成長而捨棄價值、遺忘理想、背棄理念。

「與怪物戰鬥的人，應當小心自己不要成為怪物。當你遠遠凝視深淵時，深淵也在凝視你。」，王婉諭感嘆，黃國昌與民眾黨終究成為自己過去「最討厭的樣子」，並強調時代力量絕不會為政治成長而遺忘理想，未來將堅守大是大非，守護台灣清廉政治與民主自由。

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