為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    沈伯洋對決蔣萬安！翁達瑞揭2張律師執照含金量

    2026/05/22 13:29 即時新聞／綜合報導
    沈伯洋。（資料照）

    沈伯洋。（資料照）

    年底台北市長選舉確定由民進黨徵召的沈伯洋，挑戰尋求連任的國民黨現任市長蔣萬安。旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）表示，兩位候選人雖同為美國賓州大學法學碩士校友且均有律師執照，但法律專業含金量卻有如雲泥之別。

    翁達瑞今於臉書發文指出，沈伯洋是台大法律系科班出身，後取得台大法律碩士、賓大法學碩士及加州大學犯罪學博士（有論文），並擁有錄取率僅約5％的台灣律師執照，沈伯洋考取律師是一試及第；蔣萬安則畢業於政大外交系，法律是雙主修，取得賓大法學碩士與法學博士（沒論文），並在第3次考試才通過錄取率近60％的加州律師考試。

    翁達瑞指出，沈伯洋完成學業後，決定進入學術界，除了擔任義務辯護人之外，並未從事律師業務。蔣萬安則走入實務，返台參政前都在加州執業。沈伯洋律師執照始終有效卻從不張揚；蔣萬安則常把「矽谷律師」掛嘴邊，卻在立委及台北市長任內累計被停權5次。「兩人的專業態度有如雲泥之別。」

    翁達瑞說，「沈伯洋與蔣萬安都走入政界，但背景完全不同。沈伯洋被提名為民進黨的不分區立委，原因是他在學界累積的聲望。蔣萬安則是在加州法界混不下去，只好返台享受國民黨的庇蔭」，更直言「雖然這次北市大選有兩張律師執照，但含金量有極大的差距，選民不可不察」。

    相關新聞請見︰

    蔣萬安加州律師資格被5度停權？ 翁達瑞批：淪「選舉便利貼」

    蔣萬安。（資料照）

    蔣萬安。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播