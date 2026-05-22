沈伯洋對決蔣萬安！翁達瑞揭2張律師執照含金量

沈伯洋。（資料照）

年底台北市長選舉確定由民進黨徵召的沈伯洋，挑戰尋求連任的國民黨現任市長蔣萬安。旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）表示，兩位候選人雖同為美國賓州大學法學碩士校友且均有律師執照，但法律專業含金量卻有如雲泥之別。

翁達瑞今於臉書發文指出，沈伯洋是台大法律系科班出身，後取得台大法律碩士、賓大法學碩士及加州大學犯罪學博士（有論文），並擁有錄取率僅約5％的台灣律師執照，沈伯洋考取律師是一試及第；蔣萬安則畢業於政大外交系，法律是雙主修，取得賓大法學碩士與法學博士（沒論文），並在第3次考試才通過錄取率近60％的加州律師考試。

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翁達瑞指出，沈伯洋完成學業後，決定進入學術界，除了擔任義務辯護人之外，並未從事律師業務。蔣萬安則走入實務，返台參政前都在加州執業。沈伯洋律師執照始終有效卻從不張揚；蔣萬安則常把「矽谷律師」掛嘴邊，卻在立委及台北市長任內累計被停權5次。「兩人的專業態度有如雲泥之別。」

翁達瑞說，「沈伯洋與蔣萬安都走入政界，但背景完全不同。沈伯洋被提名為民進黨的不分區立委，原因是他在學界累積的聲望。蔣萬安則是在加州法界混不下去，只好返台享受國民黨的庇蔭」，更直言「雖然這次北市大選有兩張律師執照，但含金量有極大的差距，選民不可不察」。

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蔣萬安。（資料照）

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