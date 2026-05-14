蔣萬安加州律師資格被5度停權？ 翁達瑞批：淪「選舉便利貼」

台北市長蔣萬安。（資料照）

台北市長蔣萬安過去多次以「矽谷律師」自居，將加州律師經驗掛在嘴邊，如今再遭旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）重砲轟擊。翁達瑞昨踢爆，蔣萬安的加州律師執照已累計高達5次停權紀錄，痛批蔣萬安將律師專業當成「選舉便利貼」，不僅政治誠信亮紅燈，連個人辦事能力都令人質疑。

翁達瑞今日發文指出，蔣萬安在2022年競選台北市長時，就曾被發現執照因未繳會費、拒繳指紋檔案遭停權，三次停權發生在2018年7月、2019年12月、與2020年5月，2次未繳會費，1次拒繳指紋檔案，停權時間長達9年1個月。

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當時蔣萬安對外宣稱「因立委工作忙碌加上疫情影響，才會遲交會費，現在都完成手續也恢復執業資格……」，更反擊批評者是「綠營側翼傾巢而出」。

翁達瑞直言，「蔣萬安還說錯了另一件事：假如我是綠營側翼，我不會只有選舉時才出動。過去4年我一直盯著蔣萬安的加州律師資格。在蔣萬安競選連任之前，我要再度踢爆他的律師資格又被停權2次」。

翁達瑞持續追蹤發現，蔣萬安就任台北市長才半年多，竟又因拒絕登錄信託客戶遭停權，隔年再因未繳會費第5度被停權。「就在此刻，蔣萬安的律師執照仍在停權中。

翁達瑞酸說，蔣萬安的律師執照是他的選舉便利貼，參選市長前拋棄9年，參選市長時拿出來用1年，當選市長後又棄置快3年。「4年前，蔣萬安辯稱未繳會費是因為疫情。4年後，我不知道蔣萬安可以掰出什麼理由？不管是什麼理由，絕對不是忙著在台北抓老鼠。」

他直言，蔣萬安若連基本的執業資格都無力維持，就不應在選舉時消費「加州律師」身分。蔣萬安連續5次被停權的行為，已展現出其政治誠信與辦事能力皆不足以讓市民託付。

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翁達瑞持續追蹤發現，蔣萬安就任台北市長才半年多，竟又因拒絕登錄信託客戶遭停權，隔年再因未繳會費第5度被停權。目前蔣萬安的律師執照仍在停權中。（圖擷取自翁達瑞臉書）

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