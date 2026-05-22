國小棒球教練性侵學童 監院糾正校方、台中教育局

監察委員紀惠容、王麗珍實地勘查台中案發某國小棒球教室及球場。（監察院提供）

台中市某國小棒球隊外聘教練松姓男嫌涉於任職期間性侵高達53名學童。監察院教育及文化委員會本（5）月14日通過監委紀惠容、王麗珍調查報告，指出校方漏查其猥褻前科、違反性平法，且空間管理流於形式，依法糾正某國小及台中市政府教育局，並促請教育部與衛福部共商「兒少工作證」事前預警機制。

調查指出，松男自2018年10月至2024年10月任職期間，利用職務之便與球員信任，於學校宿舍、貨櫃屋及私家車等密閉空間，對數名未滿14歲幼童實施強制性交與猥褻，並偷拍性影像。台中地院一審已針對其90項罪行判處3年6月至8年6月不等有期徒刑，經檢方後續起訴，累積受害者已達53人，嚴重侵害兒少身心發展。

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監委調查發現，甲國小進用松男時未依「性別平等教育法」及相關規定確實查詢，漏查其猥褻前科，且教練證逾期仍予續聘；同時，校方未妥善管理訓練與生活空間，疏於察覺松男與學生深夜在校內外留宿等高危險情境，防護機制形同虛設。而中市教育局對於不適任人員通報查詢之監督顯有疏漏，校園空間督導考核亦流於形式，均核有嚴重違失與怠失。

監委指出，本案凸顯校方忽視權力過度集中於單一教練的結構性風險，反將夜間照護與監護職責移轉予教練，使其構築具高度服從性的集體生活環境，導致學生陷入孤立無助。監委批評，中市教育局未能督導學校落實「風險辨識」與「預防機制」，案發後更未能及時統籌心理諮商、司法扶助等資源協助受害者，處置顯有怠忽，呼籲教育局應正視親職資源分配不均現況，補強現行制度分配疏漏。

為落實「兒童權利公約」核心意旨，監委強調，教育部後續應協調衛福部，研議將現行「不適任教育人員查詢系統」與「兒少工作證」機制相互對接，期盼透過跨部會資訊整合強化事前預警，建構從兒少工作者進入校園前即啟動的防禦體系，以完善國家保護兒少之責任。

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監察委員紀惠容、王麗珍實地勘查台中案發某國小棒球教室及球場。（監察院提供）

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